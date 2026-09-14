Ungmennaþing um ofbeldi í nánum samböndum ungs fólks. Samstarf Barnaheilla og sveitarfélaga á Norðurlandi vestra

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 14.09.2026 kl. 15.30 hinrik@feykir.is
Barnaþing - Frábært framtak. Mynd: Aðsend.
Barnaþing - Frábært framtak. Mynd: Aðsend.

Fréttatilkynning: Ungmennaþing verður haldið fimmtudaginn 17. september kl. 09:30-13:00 í Fjölbrautaskólanum á Norðurlandi vestra. Öllum nemendum í 10. bekk er boðið að taka þátt í þinginu, frá öllum sex grunnskólum á Norðurlandi vestra. Um er að ræða samstarfsverkefni Barnaheilla, SSNV, Farsældarráðs Norðurlands vestra, Öruggara Norðurland vestra og Forvarnaráætlunar Norðurlands vestra. Ungmennaþingið er byggt á samskonar vinnustofum og Barnaheill hélt víða um land á vormánuðum, en þó sérsniðið að aðstæðum á svæðinu. Þingið er haldið að frumkvæði SSNV og Öruggara NV, í samvinnu við Fjölbrautarskóla Norðurlands vestra og með styrk frá Kaupfélagi Skagfirðinga, FISK seafood, Steinull, Borealis datacenter, Byggðarstofnunar, N1 á Sauðárkróki og Kjörbúðarinnar á Blönduósi.

Þema þingsins tekur mið af ungmennaþingum Barnaheilla frá í vor, þar sem ofbeldi í nánum samböndum unglinga var í forgrunni. Með beinni þátttöku unga fólksins á svæðinu er hægt að fá innsýn í upplifun og viðhorf þeirra, og hverju þau vilja koma á framfæri við samfélagið sitt varðandi ofbeldi í nánum samböndum.

Markmiðið er meðal annars að kanna hvort ungmennin þekki einkenni óheilbrigðra sambanda og ofbeldis, og viti hvert þau geta leitað eftir aðstoð. Einnig verður leitast við að heyra hvaða mögulegar lausnir þau sjái sjálf til að minnka slíkt ofbeldi.

Það er mikill lærdómur falinn í þátttöku í ungmennaþingi og dýrmætt tækifæri fyrir ungt fólk til að tjá skoðanir sínar og væntingar. Barnaheill munu taka saman upplýsingar og niðurstöður að ungmennaþinginu loknu, og munu Farsældarráðið, Öruggara Norðurland vestra og ForNor nýta þá vinnu til að byggja upp betra forvarnarstarf og móta viðbrögð við ofbeldi í lífi ungmenna á Norðurlandi vestra.

Málefnið er afar mikilvægt, enda sýna fyrirliggjandi gögn að kynferðisofbeldi gegn ungu fólki og meðal ungmenna er alvarlegt samfélagslegt vandamál. Ljóst er að þörf er á aukinni umræðu og markvissri fræðslu, meðal annars um mörk, samþykki, virðingu og heilbrigð samskipti. Í þeirri vinnu sem fram undan er skiptir miklu máli að sjónarmið og reynsla ungmenna fái að heyrast. Rödd þeirra er því lykilþáttur í því að móta fræðslu og forvarnir sem raunverulega ná til ungs fólks og mæta þörfum þess. Ofbeldi þrífst í þögninni.

Til upplýsingar er hér skýrsla með niðurstöðum frá sambærilegum ungmennaþingum sem haldin voru í öðrum landshlutum fyrri hluta árs: https://barnaheill.is/wp-content/uploads/2026/04/Nidurstodur-ungmennathinga-2026.pdf

Feykir heyrði í Ásdísi Ýr Arnardóttur sérfræðingi hjá Lögreglunni á Norðurlandi vestra og spurði hvernig þetta verkefni sé til komið? „Í vetur voru fréttir af samskonar þingum víðsvegar um landið og í kjölfarið hafði ég samband við Barnaheill, og óskaði upplýsinga um það hvað þyrfti til að fá slíkt þing til okkar. Úr varð að Öruggara Norðurland vestra og SSNV fóru á stúfana ásamt Barnaheill að leita leiða til að þetta þing yrði að verulega. Til þingsins eru boðaðir allir nemendur 10. bekkja á Norðurlands vestra og nemendur í FNV sem hafa áhuga. Barnaheill leiðir þingið og það fer fram eftir þeirra fyrirmynd en hugmyndin er að fá unga fólkið okkar til að aðstoða okkur í m.a. forvörnum gegn kynbundnu ofbeldi o.fl.”

Feykir þakkar svarið og fagnar þessu framtaki. /hmj

Til baka

Fleiri fréttir

  • Tíu manna úrslitahópurinn og er Brynjar Morgan lengst til hægri. MYND: Brynjar Morgan Gunnarsson

    Brynjar Morgan boðaður í Unglingaeinvígið

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 14.09.2026 kl. 15.38 siggag@nyprent.is
    Unglingaeinvígið er golfmót sem fór fram í dag, mánudaginn 14. september, á Hlíðavelli hjá Golfklúbbi Mosfellsbæjar í frábæru golfveðri og er þetta í tuttugasta og annað sinn sem mótið er haldið. Einn kylfingur frá Golfklúbbi Skagafjarðar fékk boð á mótið en það var Brynjar Morgan Brynjarsson. Þrjátíu af fremstu afrekskylfingum landsins á aldrinum 13-18 ára fengu boð á mótið og er spilað um hinn eftirsótta Unglingaeinvígisbikar.
    Meira
  • Verðlaunahafarnir með verðlaunin. MYND AF SÍÐU SAFNSINS

    Góð þátttaka í lestrarátaki Héraðsbókasafns Skagfirðinga

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 14.09.2026 kl. 15.06 oli@feykir.is
    Í lok ágúst stóð Héraðsbókasafn Skagfirðinga fyrir viðburðinum Sumarlestrarlok sem var endapunktur á lestraráskorun sumarsins. Sumarlesturinn er sameiginlegt átak miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu og almenningsbókasafna um allt land. Að þessu sinni bar sumarlesturinn yfirskriftina Lestrarsprettur Gúnda geithafurs.
    Meira
  • Séð yfir Hvammstanga. Mynd: Aðsend.

    Lagningu ljósleiðara í Húnaþingi vestra lokið

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 14.09.2026 kl. 10.40 hinrik@feykir.is
    Á dögunum náðist sá merki áfangi að lagningu ljósleiðara í Húnaþingi vestra lauk með síðustu tengingunum í elsta hluta Hvammstanga. Var verkefnið seinni hluti átaks um lok ljósleiðaravæðingu landsins fyrir árslok 2026 sem samið var um haustið 2024. Þegar það samkomulag var gert hafði lengi ríkt óvissa um hvort og þá hvenær yrði unnt að tengja lögheimili í þéttbýli um land allt við háhraðanet. Áður hafði verið lokið við lagningu ljósleiðara í dreifbýli með styrkjum frá Fjarskiptasjóði.
    Meira
  • Sigurbjörn Datti sáttur á golfvellinum. MYNDIR AÐSENDAR

    Sveiflaði golfkylfunni upp í tré

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Mannlíf, Lokað efni 14.09.2026 kl. 09.11 oli@feykir.is
    Sigurbjörn Darri Pétursson býr í Brennihlíðinni á Króknum, er 14 ára gamall og gengur í Árskóla. Hann er íþróttagarpur Feykis að þessu sinni en þrátt fyrir ungan aldur er hann bæði búinn að leggja fótboltaskóna og pílurnar á hilluna – að minnsta kosti í bili. Hann er hins vegar á fullu í golfi og körfubolta og íþróttafélögin hans eru Golfklúbbur Skagafjarðar og Umf. Tindastóll.
    Meira
Yfirlit frétta