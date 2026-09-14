Ungmennaþing um ofbeldi í nánum samböndum ungs fólks. Samstarf Barnaheilla og sveitarfélaga á Norðurlandi vestra
Fréttatilkynning: Ungmennaþing verður haldið fimmtudaginn 17. september kl. 09:30-13:00 í Fjölbrautaskólanum á Norðurlandi vestra. Öllum nemendum í 10. bekk er boðið að taka þátt í þinginu, frá öllum sex grunnskólum á Norðurlandi vestra. Um er að ræða samstarfsverkefni Barnaheilla, SSNV, Farsældarráðs Norðurlands vestra, Öruggara Norðurland vestra og Forvarnaráætlunar Norðurlands vestra. Ungmennaþingið er byggt á samskonar vinnustofum og Barnaheill hélt víða um land á vormánuðum, en þó sérsniðið að aðstæðum á svæðinu. Þingið er haldið að frumkvæði SSNV og Öruggara NV, í samvinnu við Fjölbrautarskóla Norðurlands vestra og með styrk frá Kaupfélagi Skagfirðinga, FISK seafood, Steinull, Borealis datacenter, Byggðarstofnunar, N1 á Sauðárkróki og Kjörbúðarinnar á Blönduósi.
Þema þingsins tekur mið af ungmennaþingum Barnaheilla frá í vor, þar sem ofbeldi í nánum samböndum unglinga var í forgrunni. Með beinni þátttöku unga fólksins á svæðinu er hægt að fá innsýn í upplifun og viðhorf þeirra, og hverju þau vilja koma á framfæri við samfélagið sitt varðandi ofbeldi í nánum samböndum.
Markmiðið er meðal annars að kanna hvort ungmennin þekki einkenni óheilbrigðra sambanda og ofbeldis, og viti hvert þau geta leitað eftir aðstoð. Einnig verður leitast við að heyra hvaða mögulegar lausnir þau sjái sjálf til að minnka slíkt ofbeldi.
Það er mikill lærdómur falinn í þátttöku í ungmennaþingi og dýrmætt tækifæri fyrir ungt fólk til að tjá skoðanir sínar og væntingar. Barnaheill munu taka saman upplýsingar og niðurstöður að ungmennaþinginu loknu, og munu Farsældarráðið, Öruggara Norðurland vestra og ForNor nýta þá vinnu til að byggja upp betra forvarnarstarf og móta viðbrögð við ofbeldi í lífi ungmenna á Norðurlandi vestra.
Málefnið er afar mikilvægt, enda sýna fyrirliggjandi gögn að kynferðisofbeldi gegn ungu fólki og meðal ungmenna er alvarlegt samfélagslegt vandamál. Ljóst er að þörf er á aukinni umræðu og markvissri fræðslu, meðal annars um mörk, samþykki, virðingu og heilbrigð samskipti. Í þeirri vinnu sem fram undan er skiptir miklu máli að sjónarmið og reynsla ungmenna fái að heyrast. Rödd þeirra er því lykilþáttur í því að móta fræðslu og forvarnir sem raunverulega ná til ungs fólks og mæta þörfum þess. Ofbeldi þrífst í þögninni.
Til upplýsingar er hér skýrsla með niðurstöðum frá sambærilegum ungmennaþingum sem haldin voru í öðrum landshlutum fyrri hluta árs: https://barnaheill.is/wp-content/uploads/2026/04/Nidurstodur-ungmennathinga-2026.pdf
Feykir heyrði í Ásdísi Ýr Arnardóttur sérfræðingi hjá Lögreglunni á Norðurlandi vestra og spurði hvernig þetta verkefni sé til komið? „Í vetur voru fréttir af samskonar þingum víðsvegar um landið og í kjölfarið hafði ég samband við Barnaheill, og óskaði upplýsinga um það hvað þyrfti til að fá slíkt þing til okkar. Úr varð að Öruggara Norðurland vestra og SSNV fóru á stúfana ásamt Barnaheill að leita leiða til að þetta þing yrði að verulega. Til þingsins eru boðaðir allir nemendur 10. bekkja á Norðurlands vestra og nemendur í FNV sem hafa áhuga. Barnaheill leiðir þingið og það fer fram eftir þeirra fyrirmynd en hugmyndin er að fá unga fólkið okkar til að aðstoða okkur í m.a. forvörnum gegn kynbundnu ofbeldi o.fl.”
Feykir þakkar svarið og fagnar þessu framtaki. /hmj