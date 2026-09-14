Góð þátttaka í lestrarátaki Héraðsbókasafns Skagfirðinga

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 14.09.2026 kl. 15.06 oli@feykir.is
Verðlaunahafarnir með verðlaunin. MYND AF SÍÐU SAFNSINS
Verðlaunahafarnir með verðlaunin. MYND AF SÍÐU SAFNSINS

Í lok ágúst stóð Héraðsbókasafn Skagfirðinga fyrir viðburðinum Sumarlestrarlok sem var endapunktur á lestraráskorun sumarsins. Sumarlesturinn er sameiginlegt átak miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu og almenningsbókasafna um allt land. Að þessu sinni bar sumarlesturinn yfirskriftina Lestrarsprettur Gúnda geithafurs.

Í frétt á vef safnsins segir að þátttakan hafi verið góð og var um 150 lestrarmiðum skilað inn á safnið í sumar. Á Sumarlestrarlokum var lesið upp úr nýrri barnabók, boðið upp á ávexti og djús og dregnir út fjórir heppnir þátttakendur sem fengu í verðlaun nýja barnabók eftir Þórarinn Eldjárn. Þau sem hlutu verðlaun voru Emilý Ósk, Karl, Kristófer Orri og Sunneva Dís.

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