Góð þátttaka í lestrarátaki Héraðsbókasafns Skagfirðinga
Í lok ágúst stóð Héraðsbókasafn Skagfirðinga fyrir viðburðinum Sumarlestrarlok sem var endapunktur á lestraráskorun sumarsins. Sumarlesturinn er sameiginlegt átak miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu og almenningsbókasafna um allt land. Að þessu sinni bar sumarlesturinn yfirskriftina Lestrarsprettur Gúnda geithafurs.
Í frétt á vef safnsins segir að þátttakan hafi verið góð og var um 150 lestrarmiðum skilað inn á safnið í sumar. Á Sumarlestrarlokum var lesið upp úr nýrri barnabók, boðið upp á ávexti og djús og dregnir út fjórir heppnir þátttakendur sem fengu í verðlaun nýja barnabók eftir Þórarinn Eldjárn. Þau sem hlutu verðlaun voru Emilý Ósk, Karl, Kristófer Orri og Sunneva Dís.