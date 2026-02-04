Mætast í Fljótum stálin stinn
Nú í byrjun vikunnar hefur verið töluverð umræða um mál félagsheimilisins í Ketilási í Fljótum þar sem Kvenfélagið Framtíð er ekki alls kostar sátt við vinnubrögð sveitarfélagsins Skagafjarðar sem vill fá á hreint eignarhald á félagsheimilinu fyrir dómstólum. Höfuðskáld Borgfirðinga, Jón Jens Kristjánsson, stingur af þessu tilefni niður penna á Boðnarmiði, Facebook-síðu vísnavina, en hann er oftar en ekki bæði hittinn og hnyttinn.