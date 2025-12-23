Drangey er og verður eign Skagfirðinga

feykir.is Skagafjörður 23.12.2025
Óbyggðanefnd kvað 22. desember 2025 upp úrskurði í þjóðlendumálum á eyjum og skerjum umhverfis landið, á svonefndu svæði 12 við málsmeðferð nefndarinnar. Um er að ræða síðustu úrskurði nefndarinnar.

Nú að lokinni málsmeðferð vegna eyja og skerja hefur óbyggðanefnd fjallað um mörk þjóðlendna og eignarlanda á landinu öllu. Þar með hefur nefndin lokið hlutverki sínu samkvæmt þjóðlendulögum, nr. 58/1998. Óbyggðanefnd var komið á fót við gildistöku laganna árið 1998 í þeim tilgangi að rannsakað yrði hvaða svæði á landinu væru eigendalaus, þ.e. utan eignarlanda, og þau yrðu úrskurðuð þjóðlendur. Þar sem því verkefni er nú lokið á landinu öllu verður óbyggðanefnd lögð niður 1. janúar 2026, en þá taka gildi breytingar á þjóðlendulögum þess efnis.

Eignarlönd samkvæmt úrskurði óbyggðanefnd eru Drangey í Skagafirði ásamt dranganum Kerlingu, allar eyjar og sker í Vestmannaeyjum, utan Surtseyjar, sker við Flatey og Bjarneyjar á Breiðafirði, skerin Nytur við Mýrar og Jörundarboði við Álftanes, þetta kemur fram á vef Skagafjarðar.

