Eldislaxar skjóta víða upp kollinum

Guðmundur Haukur háfaði eldislax upp úr laxastiganum í Blöndu árið 2023. Mynd: fb.Guðmundur Haukur Jakobsson
Guðmundur Haukur háfaði eldislax upp úr laxastiganum í Blöndu árið 2023. Mynd: fb.Guðmundur Haukur Jakobsson

Fréttir af strokulöxum úr eldiskvíum hafa verið fyrirferðarmiklar síðustu daga og hafa veiðifélög brugðist á ýmsan hátt við. Í Miðjarðarðá var settur mikill grjótgarður en grjótið var fengið láni hjá Vegagerðinni. Vegagerðar menn sögðust ekki hafa vitað til hvers átti að nota grjótið. Strangt til tekið eru allar meiriháttar aðgerðir við ár og vötn háðar leyfi Fiskistofu. Forsvarsmenn veiðifélagsins segja að um neyðaraðgerð hafi verið að ræða og vona því að Fiskistofa sjái í gegnum fingur við þá. Það á eftir að koma í ljós.

  • Hegranes vestanvert. Helluland rétt hægra megiin við miðja mynd. MYND: ÓAB

    Allt að falla í ljúfa löð í Hegranesi

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 19.08.2025 kl. 12.22 oli@feykir.is
    Nú síðustu misserin hefur verið tekist á um afdrif félagsheimila í Skagafirði en hugmyndir voru um að selja þrjú þeirra. Sölu á Ljósheimum var slegið á frest en til stóð að selja félagsheimilið í Hegranesi og Skagasel á Skaga. Íbúar í Hegranesi voru afar ósáttir við þessa fyrirætlun og nú, eftir töluverð átök um fyrirhugaða sölu, hefur verið ákveðið að ganga til samninga við íbúasamtökin. Hins vegar verður leitast eftir því að selja Skagasel.
    Meira
  • Baldur Elí og Styrmir Snær með gjafabréfin. Mynd aðsend.

    Dómarar júní og júlímánaðar verðlaunaðir

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 19.08.2025 kl. 12.13 siggag@nyprent.is
    Í júníbyrjun sagði Feykir frá því að Barna- og unglingaráð knattspyrnudeildar Tindastóls hafi verðlaunað Svetislav Milosevic fyrir það að vera leikjahæsti dómari maímánaðar en nú er komið að því að tilkynna þá dómara sem voru leikjahæstir í júní og júlí. Það eru þeir Baldur Elí Ólason og Styrmir Snær Rúnarsson sem náðu þeim flotta árangri enda voru þeir einstaklega duglegir á línunni í sumar en einnig flautaði Styrmir leik hjá 4. flokki. Strákarnir eru báðir leikmenn Tindastóls í 3. flokki og fengu þeir gjafabréf á N1 í verðlaun fyrir dugnaðinn. Feykir lagði fyrir þá nokkrar spurningar. 
    Meira
  • Selma Barðdal setti FNV í fyrsta sinn í morgun en hún er aðeins þriðji skólameistarinn í sögu skólans. Á undan henni voru Jón Friðberg Hjartarson og Ingileif Oddsdóttir. MYND AÐSEND

    809 nemendur skráðir til leiks í FNV

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 19.08.2025 kl. 09.37 oli@feykir.is
    Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra var settur í morgun í 47. skipti. Heimavistin var opnuð nemendum nú á sunnudag og í gær hófust nýnemadagar. Skólasetning var kl. 8 og í framhaldi af því var opnað fyrir stundatöflur. Þau tímamót urðu að þriðji skólameistarinn í sögu FNV (áður FáS) setti skólann en Selma Barðdal tók í byrjun mánaðarins við af Ingileif Oddsdóttur sem skólameistari. Selma segir skólaárið leggjast afar vel í sig. „Ég er að taka við góðu búi og hlakka mikið til þess að kynnast öllu því góða fólki sem starfar við skólann sem og nemendum skólans.“
    Meira
  • Það er rakið að mæta á Starrastaði á sunnudaginn. Mynd: fb.Gróðurhúsið Starrastöðum.

    Smáframleiðendur á Starrastöðum

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 19.08.2025 kl. 09.35 bladamadur@feykir.is
    Þann 24. ágúst opna Starrastaðir í Skagafirði býli sitt fyrir gestum í tilefni af Beint frá býli deginum, sem er nú haldinn þriðja árið í röð.
    Meira
