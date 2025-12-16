Kyrrð og ró í jólasnjó

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 16.12.2025 kl. 11.40 gunnhildur@feykir.is
Tímamóta símamynd sem blaðamaður tók á tónleikum Vorvindanna fyrir ári. MYND GG
Tímamóta símamynd sem blaðamaður tók á tónleikum Vorvindanna fyrir ári. MYND GG

Kyrrð og ró í jólasnjó er heiti á kyrrðarstund í Miklabæjarkirkju sem haldin verður nk.fimmtudagskvöld 18.desember klukkan 20:30. Það er sönghópurinn Vorvindar glaðir sem bjóða til stundarinnar þeir lofa rólegri stemningu með kertaljósum og ljúfum lögum. Dalla Þórðardóttir verður með hugvekju og aðgangur er ókeypis. 

Sönghópurinn Vorvindar glaðir hafa sungið saman í áratug undir stjórn Friðriks Þórs Jónssonar og er þetta sjötta skiptið sem þeir halda jólatónleika á aðventunni. Vorvindarnir glöðu eru þeir Hinrik Már Jónsson, feðgarnir Ásgeir Valur Arnljótsson og Guðmundur Ingvar Ásgeirsson, Hannes Bjarnason, Sveinn Brynjar Friðriksson, Jóhannes Ólafsson og Jóel Agnarsson.

Það er tilvalið í amstrinu sem oft vill fylgja jólnum að mæta í Miklabæjarkirkju og eiga ljúfa kvöldstund nk. fimmtudagskvöld. 

Til baka

Fleiri fréttir

  • Daniel Gunnarsson og Elvar E. Einarsson formaður Skagfirðings. MYND FREYDÍS BERGSDÓTTIR

    Knapar ársins hjá Skagfirðingi verðlaunaðir

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 16.12.2025 kl. 11.10 gunnhildur@feykir.is
    Uppskeruhátíð Skagfirðings var haldin í gærkvöldi mánudaginn 15.desember í Tjarnarbæ á Sauðárkróki. Knapar ársins hjá félaginu voru verðlaunaðir ásamt sjálfboðaliða ársins. Þetta kemur fram á Facebooksíðu félagsins. 
    Meira
  • Notaleg samvera á yngsta stigi í dag þar sem unnið var að jólakortagerð, músastigum og boðið uppá jólate. MYN AF FB-SÍÐU ÁRSKÓLA

    Skildu það vera skólajól...

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 16.12.2025 kl. 09.49 oli@feykir.is
    Þeir sem eldri eru hugsa efalaust með hlýju, nú þegar jólin nálgast, til tíma síns í barnaskóla, rifja kannski upp litlu jólin dásamlegu, logandi kerti á borðum í kennslustofunum og pakkaskipti með tilheyrandi æsingi. Jólalögin hljóta að hafa verið sungin og krakkarnir uppáklædd. Það var alveg örugglega jólaball líka en kannski var það dagurinn þegar skólinn var skreyttur sem var ljúfastur? Kannski hugsa einhverjir um hvernig þetta sé í skólunum nútildags?
    Meira
  • Frá vinstri: Baldur Elí Ólason, Guðni Bent Helgason, Aron Gabríel Samúelsson og Aron Örn Ólafsson. MYND AF FB

    Tindastólsmenn fóru vel af stað í fótboltanum

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 16.12.2025 kl. 08.42 oli@feykir.is
    Samkvæmt frétt á vef Knattspyrnudómarafélags Norðurlands þá komst Tindastóll í 2-0 í fyrri hálfleik með mörkum frá Hauki Inga Ólafssyni og Svend Emil Busk Friðrikssyni á 43. mínútu. David Bercedo kom Stólum í 3-0 á 58. mínútu en Friðrik Máni Sveinsson minnkaði muninn strax í næstu sókn. Rúnar Vatnsdal galopnaði leikinn með marki fyrir Þór á 83. mínútu en Manuel Ferriol innsiglaði 4-2 sigur Tindastóls með síðustu spyrnu leiksins.
    Meira

  • Nýtt Aðalskipulag Skagafjarðar 2025-2040 samþykkt

    feykir.is Skagafjörður 16.12.2025 kl. 08.28 oli@feykir.is
    Sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkti þann 15. október 2025 Aðalskipulag Skagafjarðar 2025-2040, ásamt umhverfisskýrslu. Í frétt á vef Skagafjarðar segir að tillaga að aðalskipulaginu var auglýst frá 23. júlí 2025 til 15. september 2025 og alls bárust athugasemdir og umsagnir frá 13 aðilum vegna aðalskipulagsins, m.a. frá íbúum og umsagnaraðilum.
    Meira
Yfirlit frétta