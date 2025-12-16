Knapar ársins hjá Skagfirðingi verðlaunaðir

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 16.12.2025 kl. 11.10 gunnhildur@feykir.is
Daniel Gunnarsson og Elvar E. Einarsson formaður Skagfirðings. MYND FREYDÍS BERGSDÓTTIR
Daniel Gunnarsson og Elvar E. Einarsson formaður Skagfirðings. MYND FREYDÍS BERGSDÓTTIR
Uppskeruhátíð Skagfirðings var haldin í gærkvöldi mánudaginn 15.desember í Tjarnarbæ á Sauðárkróki. Knapar ársins hjá félaginu voru verðlaunaðir ásamt sjálfboðaliða ársins. Þetta kemur fram á Facebooksíðu félagsins. 
 
Knapi ársins og skeiðknapi ársins 2025 - Daniel Gunnarsson

Daniel Gunnarsson var útnefndur knapi ársins 2025 hjá félaginu en hann átti góðu gengi að fagna á skeiðbrautinni með Kló frá Einhamri 2, Smára frá Sauðanesi, Strák frá Miðsitju og Skálmöld frá Torfunesi en var einnig útnefndur skeiðknapi ársins. Daniel var valinn fyrir Íslands hönd á Heimsmeistaramót í Sviss þar sem hann lenti í 6.sæti í 250m skeiði og 9 sæti í 100m skeiði. Á Íslandsmótinu hlaut hann 3.sæti í 250m skeiði á tímanum 21.97sekúndur.

Á Reykjavíkurmeistaramóti sigraði hann gæðingaskeið með einkunnina 8.08, hlaut fjórða sæti í 250m skeið og 150m skeiði (14.54sek). Daniel stendur í sjötta sæti á heimslista FEIF í 250m skeiði og fjórða sæti á Íslandi. Einnig er hann í fjórða sæti í gæðingaskeiði á stöðulista með 8.08 í einkunn.
 

Knapi ársins í ungmennaflokki - Þórgunnur Þórarinsdóttir

Þórgunnur átti frábært ár á keppnisbrautinni. Hún var valin fyrir Íslands hönd á Heimsmeistaramótið í Sviss þar sem hún hlaut 2.sæti eftir sætaröðun í fimmgangi, reið til A-úrslita í tölti og var í 8.sæti í gæðingaskeiði. Á WR Hólamótinu sigraði hún fjórgang, tölt og gæðingaskeið. Á Íslandsmótinu var hún í þriðja sæti í fimmgangi, 8.sæti í gæðingaskeiði og samanlagður sigurvegari í fimmgangsgreinum. Þórgunnur er í 2.sæti í fimmgangi á stöðulista yfir Ísland og top 10 í tölti og gæðingaskeiði.
 
Gæðingaknapi ársins 2025- Skapti Steinbjörnsson

 Skapti var í fimmta sæti í B-flokki á Fjórðungsmótinu í sumar með Kul frá Hafsteinsstöðum (8.71) og í B-úrslitum með Bláskegg frá Hafsteinsstöðum ásamt því að sigra B-flokk á Félagsmóti Skagfirðings og var í þriðja sæti í A-flokki á sama móti.

Íþróttaknapi ársins 2025- Kristófer Darri Sigurðsson

 Kristófer Darri Sigurðsson sigraði slaktaumatölt á WR Hólamótinu og var í fjórða sæti í fjórgangi á sama móti. Hann átti stórgott mót á Dalvík þar sem hann sigraði hann tölt (7.50) og fjórgang (7.10) með Ósk frá Narfastöðum og var í þriðja sæti í slaktaumatölt með Úlf frá Hrafnagili.

Knapar ársins í áhugamannaflokki 2025 - Þóranna & María Ósk

 Mikil aukning hefur verið síðastliðið ár í áhugamannaflokki og fór það svo að í ár voru tveir knapar jafnir að stigum. Knapar ársins 2025 í áhugamannaflokki hjá Skagfirðingi eru því Þóranna Másdóttir og María Ósk Ómarsdóttir.

-Þóranna lenti í fjórða sæti í fjórgangi, fimmgangi, og tölti í Skagfirsku mótaröðinni, í fjórða sæti í fjórgangi á Reiðmannsmótinu og 2 sæti í bæði tölti og fjórgangi á WR Hólamótinu. Einnig sigraði hún B-flokk áhugamanna á Félagsmóti Skagfirðings.
-María Ósk sigraði tölt á WR Hólamóti Skagfirðings og var í þriðja sæti í fjórgangi. Hún sigraði fjórgang og tölt í Skagfirsku mótaröðinni ásamt því að ná góðum árangri í Áhugamannadeild Norðurlands þar sem hún endaði í öðru sæti yfir heildina.
 

Katrín Ösp Bergsdóttir hlaut viðukenningu fyrir góðan árangur á árinu en þar má helst nefna bronsverðlaun í ungmennaflokki á Fjórðungsmóti Vesturlands með Hátíð frá Narfastöðum. Þær sigruðu einnig Félagsmót Skagfirðings og tölt á Stórmóti Hrings. Katrín sigraði einnig fimmgang á WR Hólamóti Skagfirðings með Alfreð frá Valhöll.

Skagfirðingur hefur í nokkur ár verðlaunað félagsmann ársins, en það er sá félagsmaður sem hefur að óeigingirni og dugnaði verið boðinn og búinn til að sinna hinum ýmsu störfum og tekið þátt í félagsstarfinu að mikilli jákvæðni svo eftir er tekið.
JÁ manneskja okkar í ár er Sædís Bylgja Jónsdóttir. Sædís Bylgja er sannur Skagfirðings félagi. Hún hefur verið mjög virk í mótanefnd Skagfirðings í fjölda ára og hefur eftir verið tekið elju og vinnusemi á því sviði. Hún mætir manna fyrst á mót til að sinna verkefnum sem þarf til að mót séu haldin, vinnur sem þulur, ritari, hefur umsjón með tölvumálum og stekkur til í öll verk. Hún fer svo ekki heim fyrr en búið er að ganga frá öllu en það eru leiðinlegu verkin sem virðast of gleymast.

 Sædís er alltaf boðin og búin til að aðstoða hvar sem þess gerist þörf. Hún er jákvæð, drífandi og mjög svo óeigingjörn á sinn tíma fyrir félagið. Sædís er svo sannarlega vel að viðurkenningu komin.

Freydís Bergsdóttir tók myndir af verðlaunahöfum og var svo elskuleg að leyfa okkur að birta þær hér á Feyki. 
Til baka

Fleiri fréttir

  • Tímamóta símamynd sem blaðamaður tók á tónleikum Vorvindanna fyrir ári. MYND GG

    Kyrrð og ró í jólasnjó

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 16.12.2025 kl. 11.40 gunnhildur@feykir.is
    Kyrrð og ró í jólasnjó er heiti á kyrrðarstund í Miklabæjarkirkju sem haldin verður nk.fimmtudagskvöld 18.desember klukkan 20:30. Það er sönghópurinn Vorvindar glaðir sem bjóða til stundarinnar þeir lofa rólegri stemningu með kertaljósum og ljúfum lögum. Dalla Þórðardóttir verður með hugvekju og aðgangur er ókeypis.
    Meira
  • Notaleg samvera á yngsta stigi í dag þar sem unnið var að jólakortagerð, músastigum og boðið uppá jólate. MYN AF FB-SÍÐU ÁRSKÓLA

    Skildu það vera skólajól...

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 16.12.2025 kl. 09.49 oli@feykir.is
    Þeir sem eldri eru hugsa efalaust með hlýju, nú þegar jólin nálgast, til tíma síns í barnaskóla, rifja kannski upp litlu jólin dásamlegu, logandi kerti á borðum í kennslustofunum og pakkaskipti með tilheyrandi æsingi. Jólalögin hljóta að hafa verið sungin og krakkarnir uppáklædd. Það var alveg örugglega jólaball líka en kannski var það dagurinn þegar skólinn var skreyttur sem var ljúfastur? Kannski hugsa einhverjir um hvernig þetta sé í skólunum nútildags?
    Meira
  • Frá vinstri: Baldur Elí Ólason, Guðni Bent Helgason, Aron Gabríel Samúelsson og Aron Örn Ólafsson. MYND AF FB

    Tindastólsmenn fóru vel af stað í fótboltanum

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 16.12.2025 kl. 08.42 oli@feykir.is
    Samkvæmt frétt á vef Knattspyrnudómarafélags Norðurlands þá komst Tindastóll í 2-0 í fyrri hálfleik með mörkum frá Hauki Inga Ólafssyni og Svend Emil Busk Friðrikssyni á 43. mínútu. David Bercedo kom Stólum í 3-0 á 58. mínútu en Friðrik Máni Sveinsson minnkaði muninn strax í næstu sókn. Rúnar Vatnsdal galopnaði leikinn með marki fyrir Þór á 83. mínútu en Manuel Ferriol innsiglaði 4-2 sigur Tindastóls með síðustu spyrnu leiksins.
    Meira

  • Nýtt Aðalskipulag Skagafjarðar 2025-2040 samþykkt

    feykir.is Skagafjörður 16.12.2025 kl. 08.28 oli@feykir.is
    Sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkti þann 15. október 2025 Aðalskipulag Skagafjarðar 2025-2040, ásamt umhverfisskýrslu. Í frétt á vef Skagafjarðar segir að tillaga að aðalskipulaginu var auglýst frá 23. júlí 2025 til 15. september 2025 og alls bárust athugasemdir og umsagnir frá 13 aðilum vegna aðalskipulagsins, m.a. frá íbúum og umsagnaraðilum.
    Meira
Yfirlit frétta