Það hlaut að koma að því

16.12.2025 kl. 13.24
MYND VEDUR.IS

Eigum við að segja hlaut að koma að því? Veðurstofan hefur gefið út gula veðurviðvörun fyrir Strandir og Norðurland vestra vegna norðaustan hríðar. Tíðarfarið í Desember hefur nú hingað til verið einstakt en komandi viðvörun tekur gildi á hádegi á morgun 17.desember og rennur út snemma morguns 18. desember.

Spár gera ráð fyrir norðaustan 15-20 m/s með snjókomu og skafrenningi á norðanverðum Ströndum. Búast má við lélegu skyggni og afmarkaðar samgöngutruflanir eru líklegar. Vegfarendur eru því hvattir til þess að sýna varkárni.

Gul veður viðvörun hefur einnig verið gefin út fyrir Vestfirði á sama tíma. Nánar má sjá um veður á www.vedur.is

  Tímamóta símamynd sem blaðamaður tók á tónleikum Vorvindanna fyrir ári. MYND GG

    Kyrrð og ró í jólasnjó

    16.12.2025 kl. 11.40
    Kyrrð og ró í jólasnjó er heiti á kyrrðarstund í Miklabæjarkirkju sem haldin verður nk.fimmtudagskvöld 18.desember klukkan 20:30. Það er sönghópurinn Vorvindar glaðir sem bjóða til stundarinnar þeir lofa rólegri stemningu með kertaljósum og ljúfum lögum. Dalla Þórðardóttir verður með hugvekju og aðgangur er ókeypis.
  Daniel Gunnarsson og Elvar E. Einarsson formaður Skagfirðings. MYND FREYDÍS BERGSDÓTTIR

    Knapar ársins hjá Skagfirðingi verðlaunaðir

    16.12.2025 kl. 11.10
    Uppskeruhátíð Skagfirðings var haldin í gærkvöldi mánudaginn 15.desember í Tjarnarbæ á Sauðárkróki. Knapar ársins hjá félaginu voru verðlaunaðir ásamt sjálfboðaliða ársins. Þetta kemur fram á Facebooksíðu félagsins. 
  Notaleg samvera á yngsta stigi í dag þar sem unnið var að jólakortagerð, músastigum og boðið uppá jólate. MYN AF FB-SÍÐU ÁRSKÓLA

    Skildu það vera skólajól...

    16.12.2025 kl. 09.49
    Þeir sem eldri eru hugsa efalaust með hlýju, nú þegar jólin nálgast, til tíma síns í barnaskóla, rifja kannski upp litlu jólin dásamlegu, logandi kerti á borðum í kennslustofunum og pakkaskipti með tilheyrandi æsingi. Jólalögin hljóta að hafa verið sungin og krakkarnir uppáklædd. Það var alveg örugglega jólaball líka en kannski var það dagurinn þegar skólinn var skreyttur sem var ljúfastur? Kannski hugsa einhverjir um hvernig þetta sé í skólunum nútildags?
  Frá vinstri: Baldur Elí Ólason, Guðni Bent Helgason, Aron Gabríel Samúelsson og Aron Örn Ólafsson. MYND AF FB

    Tindastólsmenn fóru vel af stað í fótboltanum

    16.12.2025 kl. 08.42
    Samkvæmt frétt á vef Knattspyrnudómarafélags Norðurlands þá komst Tindastóll í 2-0 í fyrri hálfleik með mörkum frá Hauki Inga Ólafssyni og Svend Emil Busk Friðrikssyni á 43. mínútu. David Bercedo kom Stólum í 3-0 á 58. mínútu en Friðrik Máni Sveinsson minnkaði muninn strax í næstu sókn. Rúnar Vatnsdal galopnaði leikinn með marki fyrir Þór á 83. mínútu en Manuel Ferriol innsiglaði 4-2 sigur Tindastóls með síðustu spyrnu leiksins.
