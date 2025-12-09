Elstu nemendur á Barnabóli aðstoðuðu við að kveikja á jólatrénu
„Kveikt var á jólaljósum á fallega jólatrénu okkar á Hnappstaðatúni í gær,“ skrifar Alexandra Jóhannesdóttir sveitarstjóri Skagastrandar á vef sveitarfélagsins nú í morgun. Hún segir mætingu hafa verið góða og að gestir á öllum aldri hafi notið samverunnar. „Elsti bekkurinn á Barnabóli aðstoðaði sveitarstjóra við að kveikja ljósin á trénu og stóðu þau sig með prýði. Sem fyrr reyndist erfitt að bíða eftir niðurtalningunni - spennan var svo mikil!“