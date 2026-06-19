Emma Katrín og landslið U19 í badminton á leið á stórmót í Englandi og Ungverjalandi í sumar

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Aðsendar greinar 19.06.2026 kl. 13.14
MYND AÐSEND
MYND AÐSEND

Fyrr í dag kom fram á Facebook síðu Badmintondeildar Tindastóls að Emma Katrín Helgadóttir, badmintonkona frá Badmintondeild Tindastóls, hefur verið valin í U19 ára landslið Íslands í badminton.

Fram undan eru krefjandi og spennandi stórmót þar sem Emma mun spila meðal bestu ungu badmintonspilara Evrópu. Í júlí heldur Emma til Birmingham á hið stóra All England U19 mót, en All England í fullorðinsflokki er eitt allra stærsta badmintonmót heims og þangað mæta allir bestu spilararnir. Emma er skráð í tvíliðaleik, með Kötlu Sól úr BH og í tvenndarleik með Eggerti Þór úr TBR.

Í ágúst heldur liðið svo til Ungverjalands á EM U19. Fyrst fer liðakeppnin fram, en í liðakeppni í badminton eru spilaðir fimm leikir: einliðaleikur karla, einliðaleikur kvenna, tvíliðaleikur karla, tvíliðaleikur kvenna og tvenndarleikur. Að lokinni liðakeppni tekur einstklingskeppni við og er því í raun um að ræða tvö mót í einni ferð. Þetta er gríðarleg viðurkenning á elju, metnaði og vinnusemi Emmu Katrínar, auk þess að vera mikil rós í hnappgatið fyrir badmintondeild Tindastóls, sem á nú fulltrúa í landsliði í fyrsta sinn.

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