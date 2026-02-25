Skagstrendingar gera klárt fyrir framkvæmdir sumarsins

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 25.02.2026

Á Skagaströnd hefur verið unnið markvisst að umbótum á innviðum og þjónustu undanfarin misseri, samhliða því að undirbúningur fyrir sumarið er kominn vel á veg. Fjölbreyttar framkvæmdir eru í gangi á sviði mannvirkja, skólamála, gatnakerfis og hafnaraðstöðu.

Umbætur hafa verið gerðar í félagsheimilinu Fellsborg þar sem lýsing á sviði og rafmagn hefur verið endurnýjað að stórum hluta. Þá hefur verið keyptur nýr hágæða skjávarpi til notkunar í fjölbreyttu starfi hússins. Fyrirhugað er að skipta um glugga á efri hæð vesturhliðar byggingarinnar í vor.

Unnið er að heildarendurnýjun götulýsingar í sveitarfélaginu þar sem LED-ljós taka við af eldri lýsingu. Framkvæmdunum er ætlað að ljúka á næstu vikum eftir því sem veður leyfir og er áætlað að rekstrarkostnaður lækki um allt að 55% á ársgrundvelli.

Í Höfðaskóla hefst í vikunni vinna við uppsetningu á hljóðdempandi kerfislofti og LED-lýsingu í öllum kennslustofum skólans. Með þessu batnar vinnuumhverfi nemenda og starfsfólks, og verður þá um 80% skólans með LED-lýsingu með dimmerum. Í framhaldinu verða ráðist í sambærilegar hljóðvistarumbætur á leikskólanum Barnabóli, auk þess sem ný hæðarstillanleg húsgögn hafa verið keypt fyrir börnin.

Samningar hafa verið gerðir við Malbikun Norðurlands um malbikun gatna sem hefst í maí. Um er að ræða malbikun á Norðurbraut, Ránarbraut, Hólabraut, Túnbraut, Oddagötu og Sunnuvegi, með nánari afmörkunum eftir götuköflum. Jafnframt er fyrirhugað að ráðast í utanhússviðgerðir og málun á nokkrum fasteignum sveitarfélagsins í vor og sumar, þar á meðal við Túnbraut 9, Mánabraut 7 og 9 og Skagaveg 10.

Við Skagastrandarhöfn hefur verið auglýst útboð vegna endurbyggingar Miðgarðs milli Ásgarðs. Verkefnið er hluti af áframhaldandi uppbyggingu hafnarsvæðisins. Útboðsgögn eru afhent rafrænt í TendSign útboðskerfinu frá og með 16. febrúar 2026 og skal tilboðum skilað fyrir klukkan 14 þann 3. mars 2026.

Í íþróttahúsinu hafa ný líkamsræktartæki verið tekin í notkun, þar á meðal stigvél, hip-thruster og fjölnota kapalvél. Þá hefur verið keyptur nýr saunaklefi sem settur verður upp við sundlaugina fyrir sumarið og mun bæta aðstöðu gesta.

Frá þessu öllu er sagt á Skagastrandarvefnum og þar segir að framkvæmdirnar séu liður í áframhaldandi uppbyggingu innviða og þjónustu á Skagaströnd.

/Frétt af Húnahorninu

