Skagfirðingar ekki spenntir fyrir styttingu
Samgöngufélagið gefst ekki upp á styttingu þjóðvegar 1 um Norðurland vestra en byggðarráði Skagafjarðar barst tölvupóstur frá félaginu 12. janúar síðastliðinn þar sem farið var þess á leit við sveitarfélagið að gerð yrði grein fyrir afstöðu sveitarfélagsins til lagningu Vindheimaleiðar. Það var afstaða byggðarráðs að ekki séu fyrir hendi fullnægjandi forsendur, hvorki umferðaröryggislegar, fjárhagslegar, skipulagslegar né umhverfislegar, til að gera ráð fyrir Vindheimaleið og Húnavallaleið í skipulagi eða samgönguáætlun á þessu stigi.