Skagfirðingar ekki spenntir fyrir styttingu

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 26.02.2026 kl. 10.26 oli@feykir.is
Gér má sjá kort sem sýnir núverandi leiðir og fyrirhugaðar veglínur. MYND: SAMGÖNGUR.IS
Gér má sjá kort sem sýnir núverandi leiðir og fyrirhugaðar veglínur. MYND: SAMGÖNGUR.IS

Samgöngufélagið gefst ekki upp á styttingu þjóðvegar 1 um Norðurland vestra en byggðarráði Skagafjarðar barst tölvupóstur frá félaginu 12. janúar síðastliðinn þar sem farið var þess á leit við sveitarfélagið að gerð yrði grein fyrir afstöðu sveitarfélagsins til lagningu Vindheimaleiðar. Það var afstaða byggðarráðs að ekki séu fyrir hendi fullnægjandi forsendur, hvorki umferðaröryggislegar, fjárhagslegar, skipulagslegar né umhverfislegar, til að gera ráð fyrir Vindheimaleið og Húnavallaleið í skipulagi eða samgönguáætlun á þessu stigi.

Skráðu þig inn til að lesa

Þú getur valið um þrjár áskriftarleiðir:

Leið 1 (blað og rafrænn aðgangur)

Færð blaðið inn um lúguna í hverri viku, rafrænan aðgang að pdf útgáfunni og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 3.495 kr. á mánuði m/vsk (3.149 án/vsk)
Það eru alltaf fjögur blöð í mánaðaráskriftinni.

Leið 2 (rafrænn aðgangur að pdf útgáfu blaðsins)

Færð rafrænan aðgang að pdf útgáfunni að Feyki og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 2.495 kr. á mánuði m/vsk. (2.248 kr. án/vsk).

Leið 3 (rafrænn aðgangur í viku)

Færð rafrænan aðgang að nýjasta tbl. Feykis og læstum fréttum í viku inn á feykir.is.
Kostar 695 kr. vikan m/vsk. (626 kr. án/vsk).

Kaupa áskrift
Til baka

Fleiri fréttir

  • Svona var færðin um kl. 9 í morgun. SKJÁSOT AF UMFERÐIN.IS

    Skot í gær og annað væntanlegt í kvöld

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 26.02.2026 kl. 09.05 oli@feykir.is
    Stinningskaldi er nú sitt hvoru megin við Skaga en hiti er um og yfir frostmarki. Allir vegir sem vanalega eru opnir yfir veturinn eru færir en víðast hvar er hálka, hálkublettir eða snjóþekja. Það hægir á vindi um hádegi en í kvöld og næstu nótt ganga skil yfir landið og þá bæði hvessir og snjóar á Norðurlandi vestra.
    Meira

  • Skagstrendingar gera klárt fyrir framkvæmdir sumarsins

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 25.02.2026 kl. 16.42 oli@feykir.is
    Á Skagaströnd hefur verið unnið markvisst að umbótum á innviðum og þjónustu undanfarin misseri, samhliða því að undirbúningur fyrir sumarið er kominn vel á veg. Fjölbreyttar framkvæmdir eru í gangi á sviði mannvirkja, skólamála, gatnakerfis og hafnaraðstöðu.
    Meira
  • Stephen Cotter framkvæmdastjóri CIE Tours ásamt Ylfu Leifsdóttur sem tók á móti viðurkenningunni fyrir Glaumbæ. MYND AÐSEND

    Glaumbær hlýtur sérstaka viðurkenningu

    feykir.is Skagafjörður 25.02.2026 kl. 13.00 gunnhildur@feykir.is
    Hvatningarverðlaun CIE Tours til framúrskarandi fyrirtækja í ferðaþjónustu voru veitt við hátíðlega athöfn á veitingastaðnum MAR Seafood í Reykjavík í gær, 24. febrúar. Þetta er í annað sinn sem verðlaunin eru veitt hér á landi en þau eru einnig veitt árlega í Bretlandi og á Írlandi.  Meðal þeirra sem hlutu sérstaka viðurkenningu var Glaumbær Museum.
    Meira

  • Framúrskarandi verkefni 2025

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 25.02.2026 kl. 09.31 gunnhildur@feykir.is
    Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra kallar eftir tilnefningum til framúrskarandi verkefna á Norðurlandi vestra á árinu 2025. Þetta er í sjöunda sinn sem viðurkenningin verður veitt og gert er ráð fyrir að hún verði afhent í lok mars 2026. Viðurkenningarnar eru veittar í tveimur flokkum: Annars vegar verkefni á sviði atvinnuþróunar og nýsköpunar og hins vegar verkefni á sviði menningar.
    Meira
Yfirlit frétta