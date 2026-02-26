Skot í gær og annað væntanlegt í kvöld
Stinningskaldi er nú sitt hvoru megin við Skaga en hiti er um og yfir frostmarki. Allir vegir sem vanalega eru opnir yfir veturinn eru færir en víðast hvar er hálka, hálkublettir eða snjóþekja. Það hægir á vindi um hádegi en í kvöld og næstu nótt ganga skil yfir landið og þá bæði hvessir og snjóar á Norðurlandi vestra.
Nokkuð snjóaði seinni partinn í gær og fram á kvöld en svo hlýnaði og snjórinn fór að síga. Nú um níuleytið í morgun var hálka á vegum í Skagafirði sem og á flestum vegum í Húnavatnssýslum. Við Vatnsnesið og á því er snjóþekja á vegum og það á einnig við í Vatnsdalnum og í nágrenni Siglufjarðar.
Snjóþekja er á Holtavörðuheiði en skaplegt veður virðist vera á heiðum í landshlutanum sem stendur.
Veðurspáin fyrir föstudag og laugardag er með ágætum en útlit er fyrir bjart og nokkuð stillt veður þá daga og sunnudagurinn virðist ætla að verða ágætur líka þó sólargeislarnir verði sparaðir af yfirvaldinu.