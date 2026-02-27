Í dag glitrum við með Einstökum börnum

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 27.02.2026 kl. 08.53 oli@feykir.is

Föstudaginn 27. febrúar – í dag – verður glitrandi dagur í flestum ef ekki öllum grunnskólum á Norðurlandi vestra en þann dag ætlum nemendur og kennarar að glitra með Einstökum börnum og vekja þannig athygli á degi sjaldgæfra sjúkdóma og heilkenna.

Á heimasíðu Einstakra barna má finna ýmsar upplýsingar sem gott er fyrir alla að kynna sér.

„Glitraðu með okkur með því að klæðast einhverju glitrandi eins og glimmeri eða pallíettum. Allt sem er litríkt og glitrar er skemmtilegt og minnir okkur á að við erum alls konar."

Þess má að auki geta að mótið í Meistaradeild KS í hestaíþrótturm verður með sérstöku yfirbragði þar sem kvöldið er tileinkað Einstökum börnum en gestir og knapar eru hvattir til að mæta með nóg af glimmeri og glitri til að lýsa upp kvöldið í tilefni dagsins.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Frá fundi farsældarráðs sem fram fór á Skagaströnd. MYND FRÁ LNV

    Farsældarráð Norðurlands vestra fundaði í fyrsta sinn

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 27.02.2026 kl. 08.35 oli@feykir.is
    Á fyrsta fundi farsældarráðs Norðurlands vestra, sem haldinn var í gær, 26. febrúar 2026, á Harbour á Skagaströnd, komu saman fulltrúar allra sveitarfélaga, þjónustuveitendur og stofnanir sem sitja í ráðinu sem og fulltrúi foreldra. Í frétt á vef SSNV segir að fundurinn hafi verið stuttur en hann marki áframhaldandi skref í átt að aukinni farsæld barna í landshlutunum.
    Meira
  • Geks fær ekki að spila fyrir Ísland. MYND: SIGURÐUR INGI

    Geks og Brodnik fá ekki leikheimild með Íslandi

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 27.02.2026 kl. 08.01 oli@feykir.is
    Í fréttum í gær var sagt frá því að körfuboltakapparnir Jaka Brodnik og Davis Geks, sem báðir eru með flunkuný íslensk vegabréf eftir að hafa sótt um íslenskan ríkisborgararétt. fá ekki leyfi frá FIBA (Alþjóða körfuknattleikssambandinu) til að spila fyrir landslið Íslands á þeim forsendum að þeir hafi spilað of marga U20 landsleiki fyrir annað land. Það er kannski ekki sama hvort þú ert Jón eða séra Jón?
    Meira
  • Ásgeir. SKJÁMYND

    Ásgeir laumast inn um gættina

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Listir og menning, Lokað efni 26.02.2026 kl. 15.13 oli@feykir.is
    Það eru alltaf tíðindi þegar Ásgeir Trausti frá Laugarbakka sendir frá sér nýja breiðskífu en það var einmitt það sem hann gerði nú seinni partinn í febrúar. Skífan ber nafnið Julia og er hans fimmta hljóðversskífa og líkt og áður þá tekst honum ljómandi upp við búa til lög sem hægt og rólega lauma sér í vitund hlustandans.
    Meira

  • Umsókn um styrk vegna viðburðar á Sæluviku

    feykir.is Skagafjörður 26.02.2026 kl. 14.37 gunnhildur@feykir.is
    Vakin er athygli á því að hægt er að sækja um styrki fyrir viðburði á Sæluviku, sem fer fram dagana 12. – 19. apríl nk.
    Meira
Yfirlit frétta