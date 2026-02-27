Í dag glitrum við með Einstökum börnum
Föstudaginn 27. febrúar – í dag – verður glitrandi dagur í flestum ef ekki öllum grunnskólum á Norðurlandi vestra en þann dag ætlum nemendur og kennarar að glitra með Einstökum börnum og vekja þannig athygli á degi sjaldgæfra sjúkdóma og heilkenna.
Á heimasíðu Einstakra barna má finna ýmsar upplýsingar sem gott er fyrir alla að kynna sér.
„Glitraðu með okkur með því að klæðast einhverju glitrandi eins og glimmeri eða pallíettum. Allt sem er litríkt og glitrar er skemmtilegt og minnir okkur á að við erum alls konar."
Þess má að auki geta að mótið í Meistaradeild KS í hestaíþrótturm verður með sérstöku yfirbragði þar sem kvöldið er tileinkað Einstökum börnum en gestir og knapar eru hvattir til að mæta með nóg af glimmeri og glitri til að lýsa upp kvöldið í tilefni dagsins.