Farsældarráð Norðurlands vestra stofnað í gær
Í gær, 27. nóvember, var farsældarráð Norðurlands vestra formlega stofnað með undirritun á samstarfssamningi og samstarfsyfirlýsingu í Krúttinu á Blönduósi. Í frétt á vef SSNV segir að með stofnun farsældarráðsins hefjist formlegt og mikilvægt samstarf allra sveitarfélaga og helstu stofnana sem þjónusta börn og fjölskyldur á svæðinu.
Farsældarráðið verður vettvangur sameiginlegrar stefnumótunar og samráðs í samræmi við lög nr. 86/2021 um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. Stofnun ráðsins markar upphaf að nýju samtali og aukinni samvinnu á milli þjónustuaðila ríkis og sveitarfélaga.
Einar E. Einarsson, formaður SSNV segir að stofnun farsældarráðs sé fagnaðarefni enda sé það mikilvægur liður í snemmtækri íhlutun, samþættingu á þjónustu ríkis og sveitarfélaga og samfélagslegum forvörnum, ásamt því að vera gott tæki til þess að hlúa að börnum og stuðla að farsæld þeirra í lífinu.
Sveitarfélögin á Norðurlandi vestra; Húnaþing vestra, Húnabyggð, Skagaströnd og Skagafjörður, skrifuðu undir samning um sameiginlega ábyrgð á farsældarráðinu. Þau undirrituðu jafnframt samstarfsyfirlýsingu með þjónustuaðilum og stofnunum landshlutans: Sambandi sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, Fjölbrautarskóla Norðurlands vestra, Heilbrigðisstofnun Norðurlands, Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Lögregluembætti Norðurlands vestra, Sýslumanninum á Norðurlandi vestra, svæðisstöðvum íþróttahéraða og kirkjunni á Norðurlandi vestra. Einnig mun óstofnað ungmennaráð Norðurlands vestra eiga sæti í farsældarráðinu.
Á nýju ári mun farsældarráðið halda sinn fyrsta fund og hefja vinnu við að móta fjögurra ára aðgerðaáætlun fyrir Norðurland vestra.
Guðmundur Ingi Kristinsson, mennta- og barnamálaráðherra, gat ekki verið viðstaddur athöfnina en sendi ávarp í tilefni dagsins: „Börn þurfa að fá jöfn tækifæri. Þau sem glíma við áskoranir eiga það gjarnan á hættu að dragast aftur úr í námi, einangrast og glíma við stærri vanda síðarmeir. Gegn þessu vil ég berjast. Við þurfum að grípa þessi börn um leið og áskoranirnar gera vart við sig og bregðast við. Til þess þurfa kerfin okkar að tala saman og er þetta mikilvægur áfangi í átt að bættum hag barna.“
„Stofnun farsældarráðs er mikilvægt skref í átt að betri samvinnu og samþættingu þjónustu við börn og fjölskyldur í landshlutanum. Með því að sameina krafta sveitarfélaga, stofnana og fagfólks getum við brugðist hraðar og markvissar við þörfum íbúa, styrkt samfélagið og skapað umhverfi þar sem börn fá að blómstra. Þetta er fjárfesting í framtíð Norðurlands vestra.“ sagði Sveinbjörg Pétursdóttir, framkvæmdastjóri SSNV, sem sá einnig um fundarstjórn.
Sara Björk Þorsteinsdóttir verkefnastjóri farsældarráðs Norðurlands vestra flutti ávarp um mikilvægi samvinnu ólíkra kerfa til þess að grípa börn og fjölskyldur sem fyrst. Farsældarlögin lögfesta samstarf milli kerfa til að tryggja að börn og fjölskyldur falli ekki á milli kerfa eða þurfi að þvælast milli kerfa án þess að fá raunverulega aðstoð. Með því að stofna farsældarráð og hafa grundvöll fyrir því að geta komið saman, deilt ólíkum sjónarmiðum, þekkingu og reynslu, þá getum við skapað eitthvað frábært.
„Börnin okkar [eru] auðlind sem við megum ekki taka sem sjálfsögðum hlut. Börnin okkar eru framtíðin og við megum ekki sofna á verðinum. Við viljum öll sjá landshlutann okkar blómstra. Til að hann blómstri þurfum við að huga að moldinni, það sem byggir upp samfélagið, það eru börn og fjölskyldur,“ sagði Sara Björk.
Nánar má lesa um viðburðinn á síðu SSNV >
/Frétt af ssnv.is