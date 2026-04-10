Farskólinn býður í bragðferðalag
feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar, Mannlíf 10.04.2026 kl. 10.05
Í tilefni Sæluvikunnar í Skagafirði viljum við bjóða í spennandi bragðferðalag um heiminn.
Nemendur í íslensku hjá Farskólanum kynna landið sitt og bjóða upp á smakk úr eigin matarmenningu.
Það verða fulltrúar frá Litháen, Lettlandi, Póllandi, Spáni, Búlgaríu, Grikklandi og Þýskalandi. Farskólinn mun að sjálfsögðu taka þátt og bjóða upp á íslenskar pönnukökur.
Hvenær: Sunnudaginn 12. apríl kl. 14.00–17.00
Hvar: Húsnæði Farskólans, Faxatorgi (efri hæð)
Þetta er frábært tækifæri til að hitta nýja íbúa svæðisins, kynnast annarri menningu og kíkja í heimsókn til okkar í Farskólann. Viðburðurinn er styrktur af Sveitarfélaginu Skagafirði og erum við afar þakklát fyrir þann stuðning.
Vona að þú sjáir þér fært að koma og njóta dagsins með okkur.
Starfsfólk Farskólans. hmj.