Kjarnorkukonur á dagskrá á Vatnsdæluhátíð
Nú á föstudaginn verður Vatnsdæluhátíð í Heimilisiðnaðarsafninu á Blönduósi og hefst dagskráin kl. 16:00. Að þessu sinni verða Bríet Bjarnhéðinsdóttir og aðrar merkiskonur úr Húnavatnssýslum heiðraðar. „Við höfum haldið Vatnsdæluhátíð undanfarin þrjú ár og að þessu sinni var ákveðið að heiðra sérstaklega minningu Bríetar Bjarnhéðinsdóttur sem fæddist á Haukagili í Vatnsdal. Stytta af henni, sem hefur verið frammi í Vatnsdal, var flutt niður á Blönduós og tekin í gegn og setja á hana upp við Heimilisiðnaðarsafnið í tilefni dagsins,“ sagði Pétur Bergþór Arason sveitarstjóri í Húnabyggð þegar Feykir hafði samband.