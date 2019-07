Fjöldi gesta og allir til fyrirmyndar á Hofsós heim

Tónlistarmaðurinn ungi, hann Ásgeir Bragi Ægisson gefur út tónlist undir nafninu Ouse og var hann núna á dögunum að gefa út nýja plötu. Platan sjálf heitir Notes from the Night Before og inniheldur sex lög. Ásgeir Bragi er sonur þeirra Guðbrands Ægis og Guðbjargar Bjarnadóttur. Hægt er að finna albúmið á Spotify.