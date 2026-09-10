Fundað um deiliskipulag gamla bæjarins á Króknum
feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 10.09.2026 kl. 09.55
Sveitarfélagið Skagafjörður efnir til samráðs- og vinnufundar vegna gerðar nýs deiliskipulags fyrir gamla bæinn á Sauðárkróki. Fundurinn verður haldinn í matsal Árskóla við Skagfirðingabrautin á Króknum mánudaginn 28. september á milli kl. 16:30 og 18:00. Íbúar eru hvattir til að mæta, kynna sér málið og koma sínum sjónarmiðum á framfæri.
Á fundinum verða kynnt:
• Markmið deiliskipulagsvinnunnar
• Helstu frumforsendur
• Sérstaða gamla bæjarins
• Rammahugmynd fyrir gamla bæinn – sett fram til umræðu, ekki sem fullmótuð tillaga.
Léttar veitingar í boði.