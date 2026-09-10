Það verður extra langur æfingaleikur í Síkinu í kvöld
Það má kannski segja að það sé hátíð í bæ á Króknum í dag. Ástæðan vitaskuld sú að þjóðarsport Skagfirðinga, körfuboltinn, vaknar til lífsins eftir sumarfrí. Karlaliðið lætur ljós sitt skína í Síkinu í kvöld í fyrsta æfingaleik haustsins en það er lið Hattar frá Egilsstöðum sem mætir á Krókinn. Feykir lagði nokkrar spurningar fyrir Arnar þjálfara Guðjónsson sem svaraði að bragði eins og vanalega. Arnar var spurður út í leik kvöldsins, standið á hópnum og ENBL-deildina.