Það verður extra langur æfingaleikur í Síkinu í kvöld

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 10.09.2026 kl. 09.58 oli@feykir.is
Arnar er orðinn spenntur. MYND: DAVÍÐ MÁR
Arnar er orðinn spenntur. MYND: DAVÍÐ MÁR

Það má kannski segja að það sé hátíð í bæ á Króknum í dag. Ástæðan vitaskuld sú að þjóðarsport Skagfirðinga, körfuboltinn, vaknar til lífsins eftir sumarfrí. Karlaliðið lætur ljós sitt skína í Síkinu í kvöld í fyrsta æfingaleik haustsins en það er lið Hattar frá Egilsstöðum sem mætir á Krókinn. Feykir lagði nokkrar spurningar fyrir Arnar þjálfara Guðjónsson sem svaraði að bragði eins og vanalega. Arnar var spurður út í leik kvöldsins, standið á hópnum og ENBL-deildina.

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