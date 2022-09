Folsom Prison Blues var fyrsta lagið sem Inga fílaði í botn / INGA SUSKA

Inga Rós Suska í túninu heima í Vatnsdalnum. AÐSEND MYND

Að þessu sinni er það Inga Rós Suska Hauksdóttir sem svarar Tón-lystinni en hún er Blönduósingar, fædd 2006. Hún er því alveg 16 ára gömul og þegar farin að láta til sín taka músíkinni. Hún steig á stokk á Húnavöku nú í sumar við fínar undirtektir og söng sig inn í hjörtu viðstaddra við gítarundirleik Elvars Loga tónlistarkennara.

Inga ólst upp í Vatnsdalnum en pabbi hennar er Haukur Suska Garðarsson, ferðaþjónustubóndi á Hvammi II, en mamma Ingu er Sonja Suska sem starfar við Blönduskóla. Inga hefur lært á píanó í tíu ár og getur að auki bjargað sér við trommusettið. Hún segir að helsta afrek sitt á tónlistarsviðin til þessa, auk þess að hafa tvisvar tekið þátt á Samfés, hafi verið að semja lag og senda inn í Upptaktinn 2021 og komast inn í úrslit. Upptakturinn er tónsköpunarverðlaun barna og ungmenna en þar er ungu fólki gefið tækifæri til að senda inn tónsmíð og vinna markvisst úr hugmyndum sínum með listnemum og listamönnum. Lagið var svo útsett og flutt í Hörpunni í fyrra.

Í haust stefnir Inga síðan á söngnám við Tónlistarskólann á Akureyri og ætlar að stunda nám á sviðslistabraut við MA. „Ég er rosalega spennt fyrir því!“ sagði hún þegar blaðamaður Feykis lagði fyrir hana nokkrar spurningar í Facebook-skilaboðum í lok júlí.

Hvaða lag varstu að hlusta á? Ég var að hlusta á West End Girls með Pet Shop Boys.

Uppáhalds tónlistartímabil? 70’s disco.

Hvaða tónlist fær þig til að sperra eyrun þessa dagana? Ég hef gaman af nánast allri tónlist, það fer eftir því hvernig skapi ég er í. En ég er alltaf í skapi fyrir smá ABBA.

Hvaða lag er í uppáhaldi akkúrat núna? Ég á mér mörg uppáhálds lög en Holding On með Tirzah og The Difference með Flume og Toro y Moi eru uppáhalds núna.

Hvers konar tónlist var hlustað á á þínu heimili? Það var hlustað á Johnny Cash, Bob Dylan og slíkt.

Hver var fyrsta platan/diskurinn/kasettan/niðurhalið sem þú keyptir þér? Fyrsta platan sem ég keypti mér var The Dream með Alt-J.

Hvaða græjur varstu þá með? Ég var með plötuspilara.

Hvert var fyrsta lagið sem þú manst eftir að hafa fílað í botn? Það var sennilega Folsom Prison Blues með Johnny Cash.

Hvaða lag getur eyðilagt fyrir þér daginn eða fer óstjórnlega í taugarnar á þér? Ég læt ekkert eyðileggja fyrir mér daginn en lagið Baby Shark er í pirrandi kantinum.

Þú heldur dúndurpartí í kvöld, hvað læturðu hljóma í græjunum til að koma öllum í stuð? Auðvitað ABBA!

Þú vaknar í rólegheitum á sunnudagsmorgni, hvað viltu helst heyra? Ég stilli á lagið Today með Tirzah og Mura Masa, það lætur mér líða afskaplega vel.

Þú átt þess kost að fara hvert sem er í heiminum og skella þér á tónleika. Hvert færirðu, á hvaða tónleika og hvern tækirðu með þér? Ég myndi fara hvert sem er til að fara á tónleika með Alt-J með honum Hauki bróður mínum.

Hvað músík var helst blastað í bílnum þegar þú varst nýkominn með bílpróf? Ég er nú bara 16 ára og þar með ekki komin með bílpróf en ég hugsa að það verði einhverskonar popptónlist.

Hvaða tónlistarmaður hefur þig dreymt um að vera eða haft mest áhrif á þig? Aðal fyrirmyndin mín er Bríet, mér finnst rosalega flott hvernig hún er alltaf hún sjálf og lætur engan stöðva sig!

Hver er að þínu mati besta plata sem gefin hefur verið út eða sú sem skiptir þig mestu máli? Úff það eru allt of margar góðar plötur til! En þrjár plötur eru hjá mér á endurspilun og það eru The Dream eftir Alt-J, Friends That Break Your Heart eftir James Blake og Kveðja, Bríet eftir BRÍETI.

Sex vinsælustu lögin á Playlistanum þínum? „Það eru 797 alls konar lög inni á Pleylistanum hjá mér og það fer eftir því hvað ég er að gera hvaða tónlist ég hlusta á,“ segir Inga en eftirtalin lög voru hvað vinsælust hjá henni þegar Feykir hafði samband:

Holding On / Tirzah

The Difference / Flume og Toro y Moi

Heyrðu mig / BRÍET

Travelling Riverside Bluse / Led Zeppelin

Ísbjarnablús / Bubbi Morthens

Með þér / Bubbi Morthens