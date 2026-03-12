Norðanátt og hraglandi í dag

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 12.03.2026 kl. 09.13 oli@feykir.is
Umferðarkort Vegagerðarinnar síðan um 9 í morgun sýnir færð og veður á Norðurlandi. SKJÁSKOT
Umferðarkort Vegagerðarinnar síðan um 9 í morgun sýnir færð og veður á Norðurlandi. SKJÁSKOT

Það er hálfgert leiðindaveður á Norðurlandi vestra sem stendur; gæti svosem verið verra en gæti líka sannarlega verið betra. Reikna má með að veðrið verði svipað í mestallan dag; norðan og norðvestan strekkingur að mestu en lægir örlítið af og til. Þessi fylgir ýmist snjókoma eða lítils háttar snjókoma. Nokkuð hefur snjóað frá í gær og er snjór á flestum vegum.

Hálka er á þjóðvegi 1 í Langadal og vestan Blönduóss og sömuleiðis á Öxnadalsheiði og Holtavörðuheiði en á öðrum vegum er yfirleitt snjóþekja en þungfæri er í Sléttuhlíðinni í Skagafirði og inn í Fljót. Skafrenningur er á Þverárfjallsvegi en má segja að á öðrum vegum á svæðinu sé éljagangur og því vissara að aka með gát.

Það er reiknað með að það hlýni þegar líður á kvöldið og þegar morgnar verður fellur úrkoman ýmist sem slydda eða regn. Veðrið ætti að mestu að vera gengið niður um hádegi á morgun en engu að síður má eiga von á éljagangi eða regni af og til.

Veðurstofan gerir ráð fyrir hægu og tíðindalitlu veðri á laugardaginn en á sunnudag er reiknað með norðaustanátt og hún getur náð sér töluvert á strik vestan fjalla. Það virðist síðan heldur fara hlýnandi upp úr helgi.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Í framlínu – Lögreglumenn segja frá

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 12.03.2026 kl. 08.10 oli@feykir.is
    Út er komin bókin Í framlínu – lögreglumenn segja frá og er hún þegar komin í helstu bókaverslanir. Höfundur er Júlíus Ó. Einarsson þjóðfræðingur, sem jafnframt er fyrrverandi lögreglumaður. Í bókinni lýsa tugir lögreglumanna starfi sínu, einstökum verkefnum og upplifunum á meira en 250 blaðsíðum. Einnig eru þar hugleiðingar um eðli lögreglustarfins og áhrif þess á þá sem því sinna og þeirra nánustu.
    Meira
  • Pétur fyrirliði með sænska takta. MYND: DAVÍÐ MÁR

    Það er Leikur!

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 11.03.2026 kl. 14.42 oli@feykir.is
    Evrópuævintýri Tindastóls heldur áfram og úrslitakeppni ENBL deildairnnar er hafin. Miðvikudaginn 11. mars – sem er einmitt í kvöld – leikur Tindastóll í 16 liða úrslitum ENBL deildarinnar gegn liði Riga Zelli, frá Lettlandi. Á þessu stigi keppninnar er um hreinan útsláttarleik að ræða og fær Tindastóll heimaleik sem eitt af 8 efstu liðunum, en liðið endaði í 6.sæti deildarinnar.
    Meira
  • Stefán Vagn Stefánsson, fyrrum markvörður Tindastóls. MYND AÐSEND

    Stefán Vagn nýr þingflokksformaður Framsóknar

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 11.03.2026 kl. 14.33 oli@feykir.is
    Stefán Vagn Stefánsson er nýr þingflokksformaður Framsóknar. Tillaga þess efnis var samþykkt á þingflokksfundi flokksins í Smiðju í dag, 11. mars 2026. Stefán Vagn er oddviti Framsóknar í Norðvesturkjördæmi og hefur gegnt embætti varaþingflokksformans á kjörtímabilinu. Stefán hefur setið á Alþingi frá árinu 2021.
    Meira
  • Selma Barðdal Reynisdóttir, skólameistari FNV. MYND AÐSEND

    Löngu komið að þolmörkum hjá öllum

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 11.03.2026 kl. 14.13 oli@feykir.is
    Í forsíðufrétt 10. tölublaðs Feykis sem kom út í morgun var sagt frá því að Selma Barðdal skólameistari FNV og Sigfús Ingi Sigfússon sveitarstjóri Skagafjarðar hefðu fundað með Ingu Sæland mennta- og barnamálaráðherra í upphafi síðustu viku vegna viðbyggingar við verknámshús skólans sem beðið hefur verið eftir í mörg ár. Selma tjáði Feyki að fundurinn hafi verið afar góður og virkilega lausnamiðaðar samræður átt sér stað. „Kom fram ríkur velji ráðherra til að undirbúningi verðið hraðað svo framkvæmdir geti hafist sem fyrst,“ sagði Selma.
    Meira
Yfirlit frétta