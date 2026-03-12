Norðanátt og hraglandi í dag
Það er hálfgert leiðindaveður á Norðurlandi vestra sem stendur; gæti svosem verið verra en gæti líka sannarlega verið betra. Reikna má með að veðrið verði svipað í mestallan dag; norðan og norðvestan strekkingur að mestu en lægir örlítið af og til. Þessi fylgir ýmist snjókoma eða lítils háttar snjókoma. Nokkuð hefur snjóað frá í gær og er snjór á flestum vegum.
Hálka er á þjóðvegi 1 í Langadal og vestan Blönduóss og sömuleiðis á Öxnadalsheiði og Holtavörðuheiði en á öðrum vegum er yfirleitt snjóþekja en þungfæri er í Sléttuhlíðinni í Skagafirði og inn í Fljót. Skafrenningur er á Þverárfjallsvegi en má segja að á öðrum vegum á svæðinu sé éljagangur og því vissara að aka með gát.
Það er reiknað með að það hlýni þegar líður á kvöldið og þegar morgnar verður fellur úrkoman ýmist sem slydda eða regn. Veðrið ætti að mestu að vera gengið niður um hádegi á morgun en engu að síður má eiga von á éljagangi eða regni af og til.
Veðurstofan gerir ráð fyrir hægu og tíðindalitlu veðri á laugardaginn en á sunnudag er reiknað með norðaustanátt og hún getur náð sér töluvert á strik vestan fjalla. Það virðist síðan heldur fara hlýnandi upp úr helgi.