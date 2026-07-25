Nýir eigendur opnuðu Hlíðarkaup í morgun í fyrsta sinn

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 25.07.2026 kl. 13.29 oli@feykir.is
Lyjkaskiptin kl. 10 í gærkvöldi. Óli Björn Pétursson framkvæmdastjóri, Pétur Ingi Björnsson og Ásgeir Einarsson. MYND AÐSEND
Lyjkaskiptin kl. 10 í gærkvöldi. Óli Björn Pétursson framkvæmdastjóri, Pétur Ingi Björnsson og Ásgeir Einarsson. MYND AÐSEND

Klukkan tíu í gærkvöldi urðu lyklaskipti í Hlíðarhverfinu á Króknum þegar Ásgeir Einarsson kaupmaður í Hlíðarkaupi afhenti nýjum eigendum lyklana að búðinni góðu. Samkvæmt upplýsingum Feykis var unnið hörðum höndum í nótt við að gera allt klárt og búðin síðan opnuð á venjulegum tíma í morgun.

Líkt og Feyki sagði frá í lok júní þá eru nýir eigendur Óli Björn Pétursson, Hekla Eir Bergsdóttir, Pétur Ingi Björnsson og Regína Jóna Gunnarsdóttir. Til stóð að eigendaskiptin færu fram 1. september en allt er breytingum háð. Óli Björn verður framkvæmdastjóri í Hlíðarkaup en hann sagði Feyki í sumar að nýir eigendur væru öll mjög spennt fyrir þessu verkefni. „Það er heiður að fá að taka við rekstri Hlíðarkaups og við hlökkum til að vinna með öflugu starfsfólki og hitta viðskiptavini í daglegum rekstri,“ sagði Óli Björn.

Í kveðju sem Ásgeir setti á Facebook-síðu Hlíðarkaups fyrr í vikunni þakkaði hann fyrir sig og sagði m.a.: „Þegar ég opnaði Hlíðarkaup fyrir 35 árum var markmið og leiðarljós mitt – að reka góða verslun þar sem verð og þjónusta væru í fyrirrúmi. Ég gerði mér þó aldrei grein fyrir því hversu stóran sess starfsfólkið sem hefur unnið hjá mér og viðskiptavinir mínir myndu eiga í lífi mínu, með tímanum varð Hlíðarkaup mitt annað heimili.

Það eru forréttindi að hafa fengið að umgangast svo marga viðskiptavini. Í gegnum árin höfum við hist ótal sinnum við afgreiðsluborðið. Við höfum rætt um gleði og sorgir, veðrið, heimsmálin og íþróttir, um börnin sem uxu úr grasi og barnabörnin sem komu í heiminn. Við höfum hlegið saman, stundum haft áhyggjur saman en ávallt kvatt með brosi og hlýjum orðum. Það sem hófst sem viðskipti og varð smám saman að sterkum tengslum sem byggðust á trausti, virðingu og vináttu.

En allt hefur sinn tíma og nú eru tímamót. Ég hef selt Hlíðarkaup. Ákvörðunin var ekki auðveld og henni fylgir vissulega söknuður en umfram allt þó þakklæti – þakklæti fyrir að hafa tekist að reka þetta fyrirtæki og þjónað þessu einstaka samfélagi í þrjá og hálfan áratug.

Ég vil þakka ykkur öllum, hverju og einu, fyrir að hafa staðið við bakið á mér öll þessi ár, fyrir traustið sem þið hafið sýnt mér og fyrir öll litlu augnablikin sem hafa orðið að ógleymanlegum minningum.“ Nánar má lesa kveðju Ásgeirs hér >

Feykir óskar nýjum eigendum til hamingju og sendir Ásgeiri hlýjar kveðjur.

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