Kjúklingur í ofni og vinsælasti eftirrétturinn | Matgæðingar Feykis

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Í matinn er þetta helst, Lokað efni 25.07.2026 kl. 13.26 siggag@nyprent.is
Láki og Soffía. AÐSEND MYND
Láki og Soffía. AÐSEND MYND

Matgæðingar vikunnar í tbl. 10 voru Soffía Helga Valsdóttir og Þorlákur Snær Helgason á Króknum. „Við erum aðfluttir Skagfirðingar,“ segir Soffía brosandi og heldur áfram, „en Láki er Akureyringur og ég er Reykvíkingur. Við komum hingað frá Akureyri árið 2018 þegar Láki hóf störf sem aðstoðar slökkviliðsstjóri hjá Brunavörnum Skagafjarðar. Til að byrja með leigðum við hús en keypt um svo í Víðihlíðinni á Króknum í miðjum Covid faraldri.“ Soffía og Láki eiga fjögur börn, Val Snæ og Axel Örn, þeir eru komnir yfir tvítugt og búa fyrir sunnan, en Lóa Dröfn, 15 ára, og Hrafnkell Máni, 12 ára, búa með þeim á Króknum.

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