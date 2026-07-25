Væri til í að syngja Summertime með Louis Armstrong / LÁRA
feykir.is Skagafjörður, Tón-Lystin, Lokað efni 25.07.2026 kl. 14.06
Lára á sviði. Hún verður syngjadi á Hofsósi í kvöld á tónleikunum Sveitavegir þar sem hún kemur fram með félögum sínum í Lára og húsið í Sléttuhlíð. MYND AÐSEND
Á Skógargötunni á Sauðárkróki býr söngkonan Lára Sigurðardóttir. Hún er dóttir þeirra Önnu Szafraniec og Sigurðar Ingimars Björnssonar sem hefur einmitt víða komið við í skagfirsku tónlistarlífi. Lára segist dunda sér við píanóið en fyrst og fremst sé hún söngvari.