Gul messa í Blönduóskirkju á sunnudag
Gul messa verður haldin í Blönduóskirkju sunnudaginn 13. september og hefst klukkan 18:00. Í Gulum september er lögð áhersla á að auka meðvitund fólks um mikilvægi geðræktar og sjálfsvígsforvarna, með kærleika, aðgát og umhyggju að leiðarljósi.
Í messunni tendrum við kertaljós, hlýðum á fallega tónlist, biðjum og eigum saman hlýja og nærandi stund.
Kirkjukórinn syngur við undirleik Eyþórs Franzsonar Wechner, sr. Edda Hlíf leiðir stundina og flytur hugvekju. Meðhjálpari er Jón Aðalsteinn.
Súpa og samvera að lokinni messu. Verið hjartanlega velkomin!