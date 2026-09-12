Það snjóaði til fjalla
Það gengur norðaustan strengur yfir landið og honum fylgdi nokkur kuldi og úrkoma og það þýddi að víða til fjalla snjóaði. Aðstæður á fjallvegum hér norðanlands voru því ekki upp á það besta og víða var hálka eða hálkublettir á fjallvegum. Þannig mátti sjá á umferd.is að það voru hálkublettir á Þverárfjallsvegi fram yfir hádegi í dag en nú eru allir vegir greiðfærir.
Það á heldur að hlýna þegar líður á daginn og reiknað er með ágætis veðri á morgun, nokkuð stilltu veðri hér norðvestanlands og hita um tíu gráður. Aðfaranótt sunnudag má reikna með að hiti fari að frostmarki en lítil sem engin úrkoma verður á svæðinu. Það er þó vissara að hafa varann á sér í umferðinni og ekki síst þar sem enginn er væntanlega kominn á vetrardekkin.
Ekki er útlit fyrir hitaskot næstu daga eins og við fengum í vikunni þegar hitinn fór jafnvel yfir 20 gráðurnar. Hér að neðan er skjáskot af Umferðin.is sem sýnir aðstæður á Vatnsskarði rétt fyrir kl. 13 í dag.