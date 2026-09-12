Það snjóaði til fjalla

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 12.09.2026 kl. 13.16 oli@feykir.is
Veðrið er orðið skaplegra og fer skínandi. SKJÁSKOT AF VEDUR.iS
Veðrið er orðið skaplegra og fer skínandi. SKJÁSKOT AF VEDUR.iS

Það gengur norðaustan strengur yfir landið og honum fylgdi nokkur kuldi og úrkoma og það þýddi að víða til fjalla snjóaði. Aðstæður á fjallvegum hér norðanlands voru því ekki upp á það besta og víða var hálka eða hálkublettir á fjallvegum. Þannig mátti sjá á umferd.is að það voru hálkublettir á Þverárfjallsvegi fram yfir hádegi í dag en nú eru allir vegir greiðfærir.

Það á heldur að hlýna þegar líður á daginn og reiknað er með ágætis veðri á morgun, nokkuð stilltu veðri hér norðvestanlands og hita um tíu gráður. Aðfaranótt sunnudag má reikna með að hiti fari að frostmarki en lítil sem engin úrkoma verður á svæðinu. Það er þó vissara að hafa varann á sér í umferðinni og ekki síst þar sem enginn er væntanlega kominn á vetrardekkin.

Ekki er útlit fyrir hitaskot næstu daga eins og við fengum í vikunni þegar hitinn fór jafnvel yfir 20 gráðurnar. Hér að neðan er skjáskot af Umferðin.is sem sýnir aðstæður á Vatnsskarði rétt fyrir kl. 13 í dag.

 

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