Tígris rækjuréttur og sykurpúðasalat | Matgæðingar Feykis
Það er Anna Birna Björnsdóttir og eiginmaður hennar Egill Birkir Sigurðsson sem eru matgæðingar vikunnar í tbl. 18. Anna Birna og Egill Birkir eiga heima í Kópavoginum ásamt Íslenska fjárhundinum Týru en þar hafa þau búið í 12 ár. Egill er fæddur á Patreksfirði en flutti ungur á Krókinn með móður sinni Rögnu Jóhannsdóttur, stjúpi hans er Pétur Valdimarsson. Anna Birna er einnig fædd og uppalin á Króknum og er dóttir Badda múrara, seinna Baddi í íþróttahúsinu og Siggu Gísla, dóttur Fjólu Sveins og Gísla Gunnars.