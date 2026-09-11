Tígris rækjuréttur og sykurpúðasalat | Matgæðingar Feykis

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Í matinn er þetta helst, Lokað efni 11.09.2026 kl. 10.41 siggag@nyprent.is
Egill Birkir og Anna Birna. AÐSEND MYND
Egill Birkir og Anna Birna. AÐSEND MYND

Það er Anna Birna Björnsdóttir og eiginmaður hennar Egill Birkir Sigurðsson sem eru matgæðingar vikunnar í tbl. 18. Anna Birna og Egill Birkir eiga heima í Kópavoginum ásamt Íslenska fjárhundinum Týru en þar hafa þau búið í 12 ár. Egill er fæddur á Patreksfirði en flutti ungur á Krókinn með móður sinni Rögnu Jóhannsdóttur, stjúpi hans er Pétur Valdimarsson. Anna Birna er einnig fædd og uppalin á Króknum og er dóttir Badda múrara, seinna Baddi í íþróttahúsinu og Siggu Gísla, dóttur Fjólu Sveins og Gísla Gunnars.

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