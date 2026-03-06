Gul veðurviðvörun á Norðurlandi vestra á laugardegi
Þeim á Veðurstofunni hefur sennilega fundist nóg um hvað við hér á Norðurlandi vestra höfum sloppið vel frá veðrinu í vetur og hafa skellt á okkur gulri veðurviðvörun á morgun, laugardag. Sú gula stendur frá því 8 í fyrramálið og eitthvað fram eftir degi. Spáin fyrir næsta sólarhring er á þessa leið fyrir Strandir og Norðurland vestra: „Sunnan 13-18 m/s og slydda eða rigning með köflum, en él með kvöldinu. Hiti 2 til 9 stig að deginum. 15-25 í nótt og á morgun og slydda eða él, hvassast á Ströndum. Heldur hægari annað kvöld. Kólnandi veður með hita um og yfir frostmarki.“
Það er gul viðvörun fyrir suðvesturhornið sem stendur og stendur til kl. 16:00. Hvassviðrið hefst svo við Breiðafjörð snemma í fyrramálið og nær svo til Vestfjarða og Norðurlands vestra. Í fyrramálið verður ansi snörp sunnanátt og varir mest allan daginn. Hiti verður að líkindum yfir frostmarki þannig að við sjávarsíðuna er reiknað með slyddu en inn til landsins mun sennilega snjóa.
Veðrið gengur niður aðfaranótt sunnudags en það er ekki á vísan að róa með veðrið næstu dagana og ætli umhleypingar séu ekki besta lýsingin á veðurspánni fram í næstu viku.
Nú um klukkan 14 á föstudegi er færð ágæt á Norðurlandi vestra, flestir vegir á láglendi eru hreinlega greiðfærir. Hálka er á Þverárfjalli, Vatnsskarði og Öxnadalsheiði en snjóþekja á Holtavörðuheiði og éljagangur.