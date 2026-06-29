Háskóli Íslands á Hólum
Formleg stofnun háskólasamstæðu Háskóla Íslands fór framí dag að Hólum í Hjaltadal. Þar undirrituðu Logi Einarsson, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra, Silja Bára Ómarsdóttir, rektor Háskóla Íslands og Hólmfríður Sveinsdóttir, rektor Háskólans á Hólum, samning um stofnun samstæðunnar. Í upphafi júnímánaðar samþykkti Alþingi frumvarp um háskólasamstæður sem felur í sér að Háskóli Íslands og Hólaskóli – Háskólinn á Hólum mega mynda saman háskólasamstæðu undir merkjum Háskóla Íslands og tekur hún formlega til starfa þann 1. júlí.
Í fréttatilkynningu frá HÍ segir að með samþykkt laganna verður Háskóli Íslands samstæðuháskóli en Háskólinn á Hólum starfar sem aðildarháskóli undir heitinu Háskóli Íslands á Hólum. Samþykkt laganna markar tímamót í íslensku háskóla-starfi því hér er á ferðinni fyrsta íslenska háskólasamstæðan. Markmiðið með háskólasamstæðunni er að efla sam-starf háskólanna tveggja, styrkja rannsóknir, kennslu og stoðþjónustu og skapa aukin tækifæri til þverfræðilegs samstarfs og þróunar háskólastarfs um land allt. Á upplýsingasíðu sem sett var á laggirnar í tengslum við myndun háskólasamstæðunnar er að finna ýmsar upplýsingar um hana.
Sérstaða Háskóla Íslands á Hólum tryggð
Háskólasamstæðan mun lúta sameiginlegri yfirstjórn. Háskólaráð Háskóla Íslands verður háskólaráð samstæðunnar og rektor Háskóla Íslands formaður þess. Háskóla Íslands á Hólum er samkvæmt samningnum tryggð sérstök staða innan samstæðunnar með eigin forseta, sérstakri stjórn og samstarfsráði.
Samkvæmt samningnum verður Hólmfríður Sveinsdóttir, núverandi rektor Háskólans á Hólum, forseti Háskóla Íslands á Hólum til 30. júní 2031.
Öflugri innviðir og efling háskólastarfs í Skagafirði
Samningurinn felur ekki aðeins í sér breytingar á stjórnskipulagi heldur einnig skýra framtíðarsýn um áframhaldandi uppbyggingu háskólastarfs í Skagafirði. Þar er lögð áhersla á öfluga innviði, eflingu rannsóknastarfs og að styrkja enn frekar þá öflugu starfsemi sem þegar hefur byggst upp á sviði fiskeldis og fiskalíffræði, ferðamálafræði og hestafræði.
Í samningnum er meðal annars kveðið á um uppbyggingu nýs lagar-eldishúss sem gert er ráð fyrir að verði tekið í notkun fyrir árslok 2027 og áframhaldandi vinnu vegna húsnæðismála hestafræðinnar, sem samkvæmt samningnum eru mikilvæg forsenda áframhaldandi þróunar og eflingar námsins.
Í samningnum kemur fram að Menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytið muni á komandi mánuðum og misserum vinna náið með fjármála- og efnahagsráðuneytinu að því að tryggja endanlega fjármögnun vegna húsnæðismála HÍH, með fyrirvara um að Alþingi samþykki fjárheimildir.
Feykir óskar Skagfirðingum til hamingju með Háskóla Íslands á Hólum. /hmj