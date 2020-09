Háskólinn á Hólum hlaut styrk til námsefnisgerðar í fiskeldisfræðum

Frá Hólum í Hjaltadal. MYND: ÓAB

Fiskeldis- og fiskalíffræðideild Háskólans á Hólum hlaut 350 þúsund evra styrk, 56,6 milljónir íslenskar krónur, frá Erasmus+ til að vinna að rannsóknaverkefninu „Blue region Initiatives for developing growth, employability and skills in the farming of finfish“ sem útleggja má sem Frumkvæði á „bláum svæðum“ til aukins þroska, ráðningarhæfni og fjölhæfi einstaklinga í fiskeldi.

Verkefnið hlaut í heildina styrk sem nemur 4 milljónum evra en um er að ræða samstarfsverkefni skóla og fyrirtækja í Noregi, Íslandi, Svíþjóð og Finnlandi. Meginmarkmiðið með verkefninu er að bæta kennslu í fiskeldi með áherslu á starfsnám í fiskeldisstöðvum.

Á heimasíður Háskólans á Hólum segir: Kennsluaðferðir og kennsluefni verður þróað fyrir greinina og áhersla verður lögð á stafrænt kennsluefni. Þróa á kennslu sem blandar saman stafrænni miðlun, hefðbundinni miðlun og vinnu íverknámsstöð. Stofna á samstarfsnet fagaðila frá löndunum fjórum og skapa þar með tækifæri fyrir fulltrúa greinarinnar til að læra hver að öðrum og samnýta námsefni og lærdómsviðmið við gerð námsefnis. Aukið samræmi í menntun einstaklinga í fiskeldi í samstarfslöndunum fjórum á að auðvelda fólki atvinnuþátttöku þvert á landamæri. Sérstaklega verður unnið að því að tengja kennslu í fiskeldi á lægri stigum við fagháskólanám í fiskeldi. Jafnframt verður séstök áhersla lögð á stuðning við frumkvöðlastarf og nýsköpun í fiskeldi.

Heimild: Hólar.is