Tækifæri fyrir ungt fólk | Þátttaka í Erasmus+ verkefni

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 11.09.2026 kl. 11.35 hinrik@feykir.is
Áhugavert verkefni fyrir ungt fólk. Mynd: Af netinu.
Áhugavert verkefni fyrir ungt fólk. Mynd: Af netinu.

Ungmennum á aldrinum 16–25 ára býðst nú tækifæri til að taka þátt í alþjóðlega Erasmus+ verkefninu The Nordic Youth Project, sem unnið er í samstarfi Húnaklúbbsins á Hvammstanga, aðila í Skotlandi og Finnlandi. Markmið verkefnisins er að virkja ungt fólk í byggða- og samfélagsþróun og skapa vettvang fyrir fræðslu, nýsköpun og frumkvöðlastarf. Þátttakendur frá löndunum þremur munu vinna saman, skiptast á reynslu og ræða meðal annars virka samfélagsþátttöku og hvernig ungt fólk getur haft áhrif á ákvarðanatöku í sínum samfélögum.

Í verkefninu verða þrjú ungmennaskipti. Fyrsti fyrsti fundurinn verður á Íslandi í lok október 2026, næst verður hist í Skotlandi í júlí 2027 og verkefninu lýkur með heimsókn til Finnlands í byrjun árs 2028. Erasmus+ styrkur verkefnisins stendur straum af ferðakostnaði og gistingu þátttakenda.

Ungt fólk sem hefur áhuga á ferðalögum, samfélagsmálum, nýsköpun eða því að kynnast jafnöldrum frá öðrum löndum er sérstaklega hvatt til að sækja um. Verkefnið gefur þátttakendum tækifæri til að öðlast nýja reynslu, víkka sjóndeildarhringinn og taka virkan þátt í samtali um framtíð sinna samfélaga.

Ekki þarf að vera sérfræðingur í samfélagsmálum eða frumkvöðlastarfi til að taka þátt. Mikilvægast er að hafa áhuga, vilja taka þátt og vera tilbúin(n) að deila hugmyndum og reynslu með öðrum ungmennum.

Umsóknarfrestur er til 15. september og áhugasöm eru hvött til að láta þetta tækifæri ekki fram hjá sér fara.

Nánari upplýsingar og umsóknir eru hjá Jessicu Aquino hjá Húnaklúbbnum í netfanginu hunaklub@gmail.com. ssnv.is segir frá. /hmj

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