Heiður að taka við rekstri Hlíðarkaups
Það er nú sennilega á flestra vitorði, eins og á við um mörg leyndarmálin, að það eru komnir nýir eigendur að Hlíðarikaup. Þessi ástsæla verslun í Hlíaðarhverfinu á Króknum hefur verið rekin af Ásgeiri Einarssyni og fjölskyldu frá upphafi en búðin var fyrst opnuð 1991. Orðsporið hefur verið framúrskarandi og var Ásgeir til að mynda kjörinn Maður ársins á Norðurlandi vestra á síðasta ári. Nýir eigendur Hlíðarkaups eru Óli Björn Pétursson, Hekla Eir Bergsdóttir, Pétur Ingi Björnsson og Regína Jóna Gunnarsdóttir.