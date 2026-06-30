Heiður að taka við rekstri Hlíðarkaups

feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 30.06.2026 kl. 14.44 oli@feykir.is

Það er nú sennilega á flestra vitorði, eins og á við um mörg leyndarmálin, að það eru komnir nýir eigendur að Hlíðarikaup. Þessi ástsæla verslun í Hlíaðarhverfinu á Króknum hefur verið rekin af Ásgeiri Einarssyni og fjölskyldu frá upphafi en búðin var fyrst opnuð 1991. Orðsporið hefur verið framúrskarandi og var Ásgeir til að mynda kjörinn Maður ársins á Norðurlandi vestra á síðasta ári. Nýir eigendur Hlíðarkaups eru Óli Björn Pétursson, Hekla Eir Bergsdóttir, Pétur Ingi Björnsson og Regína Jóna Gunnarsdóttir.

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