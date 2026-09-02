Heilsudagar í Húnabyggð - Íþróttavika Evrópu

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 02.09.2026 kl. 11.45 hinrik@feykir.is
Heilsudagar framundan í Húnabyggð. Umsóknarfrestur til 8. sept. Mynd: Aðsend.
Heilsudagar framundan í Húnabyggð. Umsóknarfrestur til 8. sept. Mynd: Aðsend.

Íþróttavika Evrópu (European Week of Sport) er haldin er 23.-30.september ár hvert í yfir 30 Evrópulöndum. Markmið með íþróttaviku Evrópu er að kynna íþróttir og almenna hreyfingu um alla Evrópu og sporna við auknu hreyfingarleysi meðal almennings.

Í tilefni af íþróttaviku Evrópu ætlar sveitarfélagið Húnabyggð í samstarfi við fyrirtæki, stofnanir, skóla, íþróttafélög og félagasamtök á svæðinu standa fyrir heilsudögum í Húnabyggð.

Heilsudagar eru haldnir til að vekja athygli á íþrótta-, tómstunda- og heilsutengdu starfi sem fram fer í sveitarfélaginu.

Í boði verða ýmsir opnir tímar, fyrirlestrar og tilboð en fyrst og fremst eru heilsudagar hugsaðir til að hvetja íbúa á öllum aldri til að huga að heilsu og hreyfingu og vekja athygli á möguleikum til heilsuræktar og mikilvægi hollrar samveru fjölskyldunnar.

Er það von okkar að sem flest fyrirtæki, stofnanir, félagasamtök, íþrótta- og tómstundafélög taki þátt í þessu skemmtilega og mikilvæga verkefni með okkur.

Þeir sem hafa áhuga á að taka þátt í heilsuviku, kynna starfsemi sína og vera með í dagskránni sendi tölvupóst á kristin@hunabyggd.is fyrir þriðjudaginn 8.september n.k.

Allar upplýsingar hjá Kristínu Ingibjörgu í síma 455-4700 eða á kristin@hunabyggd.is

Tökum höndum saman!

Feykir hvetur alla íbúa Húnabyggðar til dáða. /hmj

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