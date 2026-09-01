Skagafjörður og Viljandi villt
Sagt er frá því á heimasíðu Skagafjarðar að sveitarfélagið muni á komandi árum taka þátt í verkefninu Viljandi villt en sífellt færist í aukana að sveitarfélög leyfi völdum flötum í þéttbýli að vaxa villt. Um er að ræða einfalda og sýnilega leið til að skapa meira rými fyrir náttúruna, auka líffræðilega fjölbreytni og gera umhverfið líflegra.
„Þessi svæði þurfa ekki að vera merki um hirðuleysi, heldur eru þetta meðvituð græn svæði þar sem náttúran fær meira rými til að dafna,“ segir í fréttinni. „Helsti ávinningurinn af þessu verkefni er aukin líffræðileg fjölbreytni líkt og hefur komið fram. Blómríkar grasflatir veita skordýrum, fuglum og öðrum smádýrum fæðu og skjól og geta myndað mikilvæga tengingu milli garða og opinna svæða. Þetta er sérstaklega mikilvægt þar sem hefðbundnar, stutt slegnar grasflatir hafa oft takmarkað gildi fyrir lífríkið. Viljandi villt svæði draga þá einnig úr kostnaði þar sem sláttur er færður niður í færri skipti eða sleppt yfir sumarið á hentugum svæðum.
Með því að leyfa hentugum svæðum að vaxa getur Skagafjörður sýnt í verki að snyrtilegt þéttbýli og ríkara lífríki fara vel saman. Á komandi árum stendur til að fjölga þessum svæðum þar sem gróðri er leyft að vaxa viljandi.“
Hvernig virkar verkefnið?
- Valin svæði eru slegin sjaldnar eða alls ekki yfir sumarið.
- Villtar plöntur fá að blómstra og mynda fræ.
- Blómin veita meðal annars skordýrum fæðu og geta aukið fjölbreytni lífríkisins.
- Flest svæði eru síðan slegin einu sinni síðsumars eða að hausti, meðal annars til að koma í veg fyrir mikla sinuuppsöfnun.
- Þetta þýðir því ekki endilega að svæðin séu látin vera algjörlega óhirt; hugmyndin er frekar að breyta umhirðunni.
Verkefnið á rætur að rekja til Héraðs/Múlaþings, þar sem sveitarfélagið hefur um árabil prófað að draga úr slætti á völdum svæðum. Reynslan hefur verið talin góð og fleiri sveitarfélög hafa tekið hugmyndina upp.