Hlíðarkaup opnar netverslun

feykir.is Skagafjörður 01.09.2026 kl. 14.04 oli@feykir.is

Fyrr í sumar urðu eigendaskipti á Hlíðarkaup á Sauðárkróki eins og greint var frá. Það vita það sennilega margir að fjölskyldan sem tók við rekstrinum er öllum hnútum kunnug þegar kemur að tæknimálum. Það kemur því kannski ekkert á óvart að nú hefur Hlíðarkaup tekið í notkun netverslun en þar má finna vel á annað þúsund vörutegundir og bæði hægt að panta og fá sent heim eða einfaldlega sækja pöntunina í Hlíðarkaup.

Vefverslunin var tekin í notkun á miðnætti síðastliðna nótt. Óli Björn Pétursson framkvæmdastjóri segir að stefnt sé á að vörutegundirnar verði um 6000 þegar upp er staðið. Það er bróðir hans, Fannar Orri Pétursson, sem er Hlíðarkaupsfamilíunni innanhandar með uppsetningu á síðunni og mörgu öðru er lýtur að netmálum.

Óli Björn segir að vörum verði ekið heim til kaupenda á Sauðárkróki og í nágrenni Sauðárkróks. Hann vill einnig koma á framfæri að ýmis vara, eins og kjöt, er gefin upp á ákveðnu verði í vefversluninni en verðið síðan leiðrétt miðað við þyngd vörunnar áður en gert er upp.

Slóðin á heimasíðuna er hlidarkaup.is en einnig er hægt að hafa samband við verslunina í síma 455 6166 eða senda póst á hlidarkaup@hlidarkaup.is

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