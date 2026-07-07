Heimsókn í fóta og búnaðarskoðun á Landsmóti
Á hestamótum á reglum samkvæmt að skoða búnað og manns og hests og á Landsmóti er það að sjálfsögðu gert. Blaðamaður kom við hjá skoðunnarmönnum, þeim Mána Hilmarssyni og Unnsteini Grétarssyni og fékk að fræðast um þeirra störf. Það er járningamannafélag Íslands sem sér um þessi mál á Landsmóti og eru þeir staðsettir sunnan vallar og taka þar á móti keppendum þegar þeir hafa lokið keppni. Það eru fimm kappar sem skiptast á í þessu ábyrgðarmikla starfi.
Máni varð fyrir svörum þegar blaðamaður spyr í hverju þessi skoðun felist helst: „Við mælum þykkt og breidd skeifna, þær meiga ekki vera þykkari en 10mm, en 8mm, ef notaður botn. Breidd skeifu má ekki vera meiri en 23mm. Lengd framhófs er mæld og má ekki vera meiri en 9 cm. má þó vera 9,5 cm. ef hesturinn er yfir 145 cm. á herðakamb. Við viktum hlífar og er hámarksþyngd 250 gr. Langflestir eru með hlífar sem eru undir 200 gr. Við skoðum mél og múla og þarf hvort tveggja standast settar reglur. Við skoðum fætur til að athuga hvort hrossin hafi gripið á sig. (afturfótur slæst í framfót). Allt er þetta skráð niður”. Spurður hvort að öll hross séu skoðuð segir Máni svo ekki vera heldur sé tekið 33% tilviljunnarúrtak. Máni er spurður hvernig ástandið sé á hestunum og segir hann að þeir hafi gert sárafárar athugasemdir fram að þessu og sé það vel.
Þegar hér var komið sögu var mættur til skoðunnar ungur Borgfirðingur, Kristján Fjelsted með hryssuna Tvennu frá Vogatungu. Fengu þau góða skoðun og fékk blaðamaður að smella mynd af þeim þegar Unnsteinn mældi hófanna þaulæfðum handtökum. Feykir þakkar þeim félögum fyrir spjallið og fræðsluna. /hmj