Hljómar sunnudagur á safni ekki bara vel?

Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 11.02.2026
Eitt af þeim spennandi verkefnum sem SSNV hefur unnið að undanfarið er Samstarf safna, sem miðar að því að efla tengsl og samvinnu safna, setra og sýninga um allt Norðurland vestra. Fulltrúar þessara menningarstaða hafa hist nokkuð reglulega og úr samtalinu spratt skemmtileg hugmynd: að sameinast um sérstakar sunnudagsopnanir yfir vetrartímann, þegar flest safnanna eru annars lokuð.

Sú hugmynd er nú að verða að veruleika. Á konudaginn, sunnudaginn 22. febrúar, opna Heimilisiðnaðarsafnið, Spákonuhof, TextílLab og Héraðsbókasafn A-Hún dyr sínar fyrir gestum. Að auki verður Ömmukaffi opið, þar sem hægt verður að gera sér glaðan dag með konudagsköku og blómum í tilefni dagsins.

Þessi sunnudagur er sá fyrsti í röð fjögurra samstilltra opnunardaga innan verkefnisins. Næst verður opið sunnudagana 15. mars í Skagafirði, 29. mars í Húnaþingi vestra og að lokum 26. apríl aftur í Skagafirði.

Allir sem hafa áhuga á menningu svæðisins eru hvattir til að taka þessa daga frá – dagskrá hvers sunnudags verður kynnt nánar þegar nær dregur.

/Frétt af vef SSNV 

  • „Ég væri að ljúga ef ég segði að mér hafi liðið vel“

    Skagafjörður, Íþróttir 11.02.2026
    Það var alveg tilefni til að leggja nokkrar spurningar fyrir Arnar þjálfara Guðjónsson eftir sigur Tindastóls á liði Brussels Basketball í ENBL-deildinni í gær. Með sigrinum tryggðu Stólarnir sér heimavallarrétt í 16 liða úrslitum keppninnar en það ræðst í kvöld hverjir andstæðingar Arnars og lærisveina hans verða en að líkindum fer leikurinn fram 10. mars næstkomandi.
  • Starfsmaður Gæslunnar á leið milli Arnars og þyrlunnar. SKJÁSKOT

    Skipverjar á Arnari HU 1 æfðu með Landhelgisgæslunni

    Skagafjörður, Mannlíf 11.02.2026
    „Á dögunum fengu skipverjarar um borð í Arnari HU 1 beiðni frá þyrlusveit landhelgisgæslunnar um að taka þátt í sjóbjörgunaræfingu með þeim og Arnarsmenn urðu að sjálfsögðu við þeirri beiðni,“ segir í frétt á vef FISK Seafood en æfingin fór þannig fram að starfsmaður landhelgisgæslu var látinn síga niður um borð í skipið ásamt lækni og börum. Þessi aðgerð var æfð í tvígang en verið var að æfa móttöku sjúkraflutningsmanna.
  • Strangheiðarlegur bolludagur framundan

    Skagafjörður 11.02.2026
    Uppáhaldsdagur margra er framundan. Nei, ekki Valentínusardagurinn heldur bolludagurinn – hinn strangheiðarlegi sætindadagur. Það er reyndar orðið þannig að margur er farinn að svindla duglega í bolluátinu enda má nánast segja að það sé að verða með þennan dag eins og jólin hjá börnunum, þetta hefst hálfum mánuði fyrir hátíðardaginn. Snorri Stefánsson í Sauðárkróksbakaríi segir nettan undirbúning fyrir bolludaginn hefjast 2-3 vikum fyrir bolludaginn sjálfan. Feykir tók púlsinn á bakaranum.
  • Júlíus Orri í kröppum dansi í teig Belganna. MYND: HJALTI ÁRNA

    Heimavallarrétturinn tryggður í naglbít í Síkinu

    Skagafjörður, Íþróttir 11.02.2026
    Stólarnir spiluðu síðasta leik sinn í riðlakeppni ENBL-deildarinnar í gærkvöldi en þá mætti lið Brussel Basketball til leiks í Síkið. Bæði lið höfðu ástæðu til að leggja allt í sölurnar; Belgarnir þurftu sigur til að komast í 16 liða úrslitin en Stólarnir, sem höfðu þegar tryggt sig áfram, vildu sigur til að eiga heimaleikjaréttinn í 16 liða úrslitum. Belgarnir byrjuðu leikinn á eldi, settu niður átta af fyrstu níu þristunum og náðu 20 stiga forystu. Stólarnir, sem hafa átt í erfiðleikum að undanförnu, sýndu að þeim er ekki alls varnað, komu til baka og tóku leikinn yfir á lokamínútunum. Frábær 98-92 sigur staðreynd – til hamingju Stólar!
