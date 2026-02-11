Hljómar sunnudagur á safni ekki bara vel?
Eitt af þeim spennandi verkefnum sem SSNV hefur unnið að undanfarið er Samstarf safna, sem miðar að því að efla tengsl og samvinnu safna, setra og sýninga um allt Norðurland vestra. Fulltrúar þessara menningarstaða hafa hist nokkuð reglulega og úr samtalinu spratt skemmtileg hugmynd: að sameinast um sérstakar sunnudagsopnanir yfir vetrartímann, þegar flest safnanna eru annars lokuð.
Sú hugmynd er nú að verða að veruleika. Á konudaginn, sunnudaginn 22. febrúar, opna Heimilisiðnaðarsafnið, Spákonuhof, TextílLab og Héraðsbókasafn A-Hún dyr sínar fyrir gestum. Að auki verður Ömmukaffi opið, þar sem hægt verður að gera sér glaðan dag með konudagsköku og blómum í tilefni dagsins.
Þessi sunnudagur er sá fyrsti í röð fjögurra samstilltra opnunardaga innan verkefnisins. Næst verður opið sunnudagana 15. mars í Skagafirði, 29. mars í Húnaþingi vestra og að lokum 26. apríl aftur í Skagafirði.
Allir sem hafa áhuga á menningu svæðisins eru hvattir til að taka þessa daga frá – dagskrá hvers sunnudags verður kynnt nánar þegar nær dregur.
Hljómar sunnudagur á safni ekki bara vel?
/Frétt af vef SSNV