„Breytingarnar munu hafa verulega neikvæð áhrif á landsbyggðiina“
Á fundi byggðarráðs Skagafjarðar í dag mótmælti ráðið drögum atvinnuvegaráðuneytisins að frumvarpi til laga um sameiningu Matvælastofnunar, Fiskistofu og Verðlagsstofu skiptaverðs sem kynnt var til samráðs. Með frumvarpinu er lagt til að núverandi heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga verði lagt niður og að rúmlega 70% af starfsemi þeirra, sem jafnframt eru tekjuberandi verkefni, flytjist frá sveitarstjórnarstigi til ríkisins. Þessi breyting kollvarpar rekstrargrundvelli heilbrigðiseftirlitanna og skilur sveitarfélög eftir með verkefni sem eru þjónustuháð, tekjulítil og í mörgum tilvikum ófjármögnuð að mati byggðarráðs Skagafjarðar.