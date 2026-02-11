„Breytingarnar munu hafa verulega neikvæð áhrif á landsbyggðiina“

Á fundi byggðarráðs Skagafjarðar í dag mótmælti ráðið drögum atvinnuvegaráðuneytisins að frumvarpi til laga um sameiningu Matvælastofnunar, Fiskistofu og Verðlagsstofu skiptaverðs sem kynnt var til samráðs. Með frumvarpinu er lagt til að núverandi heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga verði lagt niður og að rúmlega 70% af starfsemi þeirra, sem jafnframt eru tekjuberandi verkefni, flytjist frá sveitarstjórnarstigi til ríkisins. Þessi breyting kollvarpar rekstrargrundvelli heilbrigðiseftirlitanna og skilur sveitarfélög eftir með verkefni sem eru þjónustuháð, tekjulítil og í mörgum tilvikum ófjármögnuð að mati byggðarráðs Skagafjarðar.

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 11.02.2026 kl. 14.12 oli@feykir.is
    Eitt af þeim spennandi verkefnum sem SSNV hefur unnið að undanfarið er Samstarf safna, sem miðar að því að efla tengsl og samvinnu safna, setra og sýninga um allt Norðurland vestra. Fulltrúar þessara menningarstaða hafa hist nokkuð reglulega og úr samtalinu spratt skemmtileg hugmynd: að sameinast um sérstakar sunnudagsopnanir yfir vetrartímann, þegar flest safnanna eru annars lokuð.
  „Ég væri að ljúga ef ég segði að mér hafi liðið vel"

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 11.02.2026 kl. 12.50 oli@feykir.is
    Það var alveg tilefni til að leggja nokkrar spurningar fyrir Arnar þjálfara Guðjónsson eftir sigur Tindastóls á liði Brussels Basketball í ENBL-deildinni í gær. Með sigrinum tryggðu Stólarnir sér heimavallarrétt í 16 liða úrslitum keppninnar en það ræðst í kvöld hverjir andstæðingar Arnars og lærisveina hans verða en að líkindum fer leikurinn fram 10. mars næstkomandi.
  • Starfsmaður Gæslunnar á leið milli Arnars og þyrlunnar. SKJÁSKOT

    Skipverjar á Arnari HU 1 æfðu með Landhelgisgæslunni

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 11.02.2026 kl. 11.14 oli@feykir.is
    „Á dögunum fengu skipverjarar um borð í Arnari HU 1 beiðni frá þyrlusveit landhelgisgæslunnar um að taka þátt í sjóbjörgunaræfingu með þeim og Arnarsmenn urðu að sjálfsögðu við þeirri beiðni,“ segir í frétt á vef FISK Seafood en æfingin fór þannig fram að starfsmaður landhelgisgæslu var látinn síga niður um borð í skipið ásamt lækni og börum. Þessi aðgerð var æfð í tvígang en verið var að æfa móttöku sjúkraflutningsmanna.
  Strangheiðarlegur bolludagur framundan

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 11.02.2026 kl. 10.37 oli@feykir.is
    Uppáhaldsdagur margra er framundan. Nei, ekki Valentínusardagurinn heldur bolludagurinn – hinn strangheiðarlegi sætindadagur. Það er reyndar orðið þannig að margur er farinn að svindla duglega í bolluátinu enda má nánast segja að það sé að verða með þennan dag eins og jólin hjá börnunum, þetta hefst hálfum mánuði fyrir hátíðardaginn. Snorri Stefánsson í Sauðárkróksbakaríi segir nettan undirbúning fyrir bolludaginn hefjast 2-3 vikum fyrir bolludaginn sjálfan. Feykir tók púlsinn á bakaranum.
