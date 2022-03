Hugsið ykkur ef allir lifðu í friði!

Skjáskot af gjörningnum á Skagaströnd sem á annað hundrað manns tók þátt í.

Sagt var frá því á Feyki fyrr í vikunni að Gleðibankinn á Skagaströnd hefði hvatt íbúa til að mæta á íþróttasvæðið í hádeginu í gær til að mynda friðarmerki úr manneskjum. Skagstrendingar lágu ekki á liði sínu og fjölmenntu á svæðið, mynduðu tákn friðar og gjörningurinn var tekinn upp á drónamyndband og nú má sjá afraksturinn.

Markmiðið með þessari táknrænu athöfn er að þátttakendur leggi þannig sitt af mörkum til að jarðarbúar leysi ágreining sinn á friðsamlegan hátt í stað styrjaldarátaka.

Sjá má myndbandið með því að smella hér >



Hér að neðan er svo texti John Lennon við lagið Imagine sem spilað er í myndbandinu:

Imagine there's no heaven

It's easy if you try

No hell below us

Above us, only sky

Imagine all the people

Livin' for today

Ah

Imagine there's no countries

It isn't hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion, too

Imagine all the people

Livin' life in peace

You

You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope someday you'll join us

And the world will be as one

Imagine no possessions

I wonder if you can

No need for greed or hunger

A brotherhood of man

Imagine all the people

Sharing all the world

You

You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope someday you'll join us

And the world will live as one