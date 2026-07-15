Hvað er Húnavaka? Kristín Jóna Sigurðardóttir svarar
Hér er það Kristín Jóna kennari á Blönduósi fræðir lesendur Feykis um leyndardóma Húnavöku.
Ef Húnavaka væri hamborgari hvernig væri hann samsettur? „Væri kjúklingaborgari með mikilli sósu.”
Hvernig skemmtir dæmigerður Húnvetningur sér á Húnavöku? „Hann tekur þátt í frábærri dagskrá frá morgni fram á kvöld og hefur gaman.”
Hvað er ómissandi á Húnavöku? „Að fá alla fjölskylduna heim, börn, tengdabörn og barnabarn.”
Minnistæð atvik á fyrri Húnavökum? „Ég hef átt góða spretti á böllum hér áður fyrr en núna er ég orðin miklu rólegri”
Hver er fyndnasti Húnvetningurinn? „Það eru margir sem koma til greina. En ég verð að segja Vilhjálmur Jónsson stórbóndi og bekkjarbróðir minn.”
Feykir þakkar Kristínu Jónu fyrir og megi hún og aðrir dansa af sér rassinn á Húnavöku. /hmj