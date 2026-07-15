Friðrik ætlar að gera garðinn frægan á Unglinglandsmóti
Unglingalandsmót UMFÍ verður haldið á Sauðárkróki um Verslunarmannahelgina. Reikna má með lífi og fjöri þar. Feykir heyrði í ungum manni sem ætlar að keppa á mótinu og lagði fyrir hann nokkrar spurningar.
Hver er maðurinn og hvar á hann heima? „Ég er maðurinn;) Ég heiti Friðrik Logi Haukstein Knútsson og ég bý til skiptis hjá móður minni í Réttarholti og hjá föður mínum á Sauðárkróki.”
Í hverju á keppa á mótinu? „Ég er í frjálsum og ég stefni mest á tugþraut, ég ætla að keppa í frjálsum og spreyta mig aðeins í golfinu, en það er svo margt spennandi í boði að það gæti verið að ég skrái mig í fleira.”
Hefur þú keppt á Unglingalandsmóti áður og hvar þá? „Já ég hef keppt á því margoft og alltaf verið mikið fjör, þetta er fjórða Unglingalandsmótið sem ég keppi á. Ég hef keppt á Sauðárkróki, Borgarnesi og Egilsstöðum.”
Hvernig undirbýrð þú þig fyrir mótið? „Ég reyni að undirbúa mig sem mest fyrir frjálsar með því að fara á meistaraflokksæfingar og æfingar sem eru í Varmahlíð, ég fer svo stundum upp á golf svæðið og æfi mig þar bara einn sem er afskaplega rólegt. Síðan er bara að muna að hafa með sér góða skapið í keppnina.”
Hver eru markmiðin hjá þér fyrir mótið? Á að vinna eða á bara að vera með? „Markmiðið fyrir mótið er fyrst og fremst að bæta mig, allt annað er bónus. Það að verja fyrrum unglingalandsmótsmeistaratitlana væri frábært. Í golfinu ætla ég bara að hafa gaman og njóta.”
Hvað getur maður gert fleira en að keppa á Unglingalandsmóti? „Það er margt annað hægt að gera en að keppa, það er skemmtidagskrá alla dagana fyrir alla aldurshópa og svo kynnist maður alltaf nýju fólki.”
Feykir hvetur unga fólkið til að skrá sig á mótið en skráningu líkur 26 júli og fer hún fram á Unglingalandsmót - Ungmennafélag Íslands. Þar má sjá ótrúlegt framboð af keppnisgreinum svo allir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. /hmj