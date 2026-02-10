112 dagurinn 2026: 30 ára afmæli Neyðarlínunnar
Á morgun, miðvikudaginn 11. febrúar, verður 112 dagurinn haldinn hátíðlega víða um land. Markmið dagsins er að minna á þetta mikilvæga neyðarnúmer ásamt því að þakka neyðarvörðum og öðrum viðbragðsaðilum fyrir þeirra ómetanlegu störf. Dagsetningin 11.2. er táknræn og hjálpar landsmönnum að muna þetta lífsnauðsynlega númer.
Þema 112 dagsins árið 2025 er 30 ára afmæli Neyðarlínunnar. Neyðarverðir taka á móti öllum erindum sem berast 1-1-2 og vinna úr þeim. Þau veita stuðning og leiðbeiningar og sjá til þess að málin fari í réttan farveg.
Til þess að samstarf innhringjanda og neyðarvarðar gangi sem farsællegast er gagnlegt að vera viðbúinn að svara eftirfarandi spurningum þegar hringt er í 1-1-2.
- Hvar er atburðurinn?
- Hver ert þú?
- Hvað gerðist?
- Hvenær gerðist atburðurinn?
Á höfuðborgarsvæðinu verður 112 dagurinn haldinn í Smáralind með dagskrá frá kl. 15:00 – 18:00 Þar munu viðbragðsaðilar kynna starf sitt og veita fræðslu um öryggi og viðbrögð ásamt því að Björnis Brunabangsi kíkir í heimsókn, Dómsmálaráðherra flytur ávarp og Landssamband slökkviliðs og sjúkraflutningamanna veitir verðlaun í árlegri eldvarnargetraun sem þriðjubekkingar taka þátt í.
Í öllum landshlutun verður boðið upp á fjölbreytta dagskrá í tilefni dagsins. Á Akureyri verður sameiginleg dagskrá viðbragðsaðila við Glerártorg sunnudaginn 15. febrúar frá kl. 12:00 – 15:00 en þar mun Rauði Kross Íslands útnefna skyndihjálparmanneskjurársins 2025.
Landsmenn eru hvattir til að fylgjast með samfélagsmiðlum og bæjarmiðlum í sínu héraði og taka virkan þátt í 112 deginum.
Að auki er Dagur íslenska táknmálsins haldinn hátíðlegur 11. febrúar ár hvert, og verður dagskráin í Reykjavík og á Akureyri túlkuð á táknmáli.
Viðburðir í næsta nágrenni:
Húnabyggð
Miðvikudaginn 11. febrúar verður bláljósaakstur, Björguarfélagið Blanda, sjúkraflutningar HSN, Lögreglan á Norðurlandi Vestra og Slökkvilið Húnabyggðar taka þátt. Ekið er af stað frá húsnæði Björgunarfélagsins Blöndu kl. 17:00 í gegnum þéttbýlið. Frá 17:30 - 18:30 verða svo tæki viðbragðsaðila til sýnis við húsnæði björgunarfélagsins.
Húnaþing vestra
Miðvikudaginn 11. febrúar kl. 16:30 fara Brunavarnir Húnaþings Vestra, sjúkraflutningar HVE og Björgunarsveitin Húnar á Hvammstanga í bláljósaakstur um bæinn. Í kjölfarið verður opið hús á slökkvistöðinni og húsnæði björgunarsveitarinnar.
Skagafjörður
Miðvikudaginn 11. febrúar munu Brunavarnir Skagafjarðar, Björgunarsveitin Skagfirðingasveit og Lögreglan Norðurlandi Vestra heimsækja leikskóla á Sauðárkróki.
Fjallabyggð
Miðvikudaginn 11. febrúar verður opið hús hjá Björgunarsveitinni Tind á Ólafsfirði milli kl. 17:00 - 19:00. Slysavarnadeildin Hyrna mun bjóða upp á vöfflur og kaffi. Sjúkraflutningar HSN, Lögreglan Norðurlandi Eystra og Slökkvilið Fjallabyggðar verða á staðnum með tæki og tól sem hægt verður að skoða.
/Fréttatilkynning