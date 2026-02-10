112 dagurinn 2026: 30 ára afmæli Neyðarlínunnar

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 10.02.2026 kl. 08.26 oli@feykir.is

Á morgun, miðvikudaginn 11. febrúar, verður 112 dagurinn haldinn hátíðlega víða um land. Markmið dagsins er að minna á þetta mikilvæga neyðarnúmer ásamt því að þakka neyðarvörðum og öðrum viðbragðsaðilum fyrir þeirra ómetanlegu störf. Dagsetningin 11.2. er táknræn og hjálpar landsmönnum að muna þetta lífsnauðsynlega númer.

Þema 112 dagsins árið 2025 er 30 ára afmæli Neyðarlínunnar. Neyðarverðir taka á móti öllum erindum sem berast 1-1-2 og vinna úr þeim. Þau veita stuðning og leiðbeiningar og sjá til þess að málin fari í réttan farveg.

Til þess að samstarf innhringjanda og neyðarvarðar gangi sem farsællegast er gagnlegt að vera viðbúinn að svara eftirfarandi spurningum þegar hringt er í 1-1-2.

  • Hvar er atburðurinn?
  • Hver ert þú?
  • Hvað gerðist?
  • Hvenær gerðist atburðurinn?

Á höfuðborgarsvæðinu verður 112 dagurinn haldinn í Smáralind með dagskrá frá kl. 15:00 – 18:00 Þar munu viðbragðsaðilar kynna starf sitt og veita fræðslu um öryggi og viðbrögð ásamt því að Björnis Brunabangsi kíkir í heimsókn, Dómsmálaráðherra flytur ávarp og Landssamband slökkviliðs og sjúkraflutningamanna veitir verðlaun í árlegri eldvarnargetraun sem þriðjubekkingar taka þátt í.

Í öllum landshlutun verður boðið upp á fjölbreytta dagskrá í tilefni dagsins. Á Akureyri verður sameiginleg dagskrá viðbragðsaðila við Glerártorg sunnudaginn 15. febrúar frá kl. 12:00 – 15:00 en þar mun Rauði Kross Íslands útnefna skyndihjálparmanneskjurársins 2025.

Landsmenn eru hvattir til að fylgjast með samfélagsmiðlum og bæjarmiðlum í sínu héraði og taka virkan þátt í 112 deginum.

Að auki er Dagur íslenska táknmálsins haldinn hátíðlegur 11. febrúar ár hvert, og verður dagskráin í Reykjavík og á Akureyri túlkuð á táknmáli.

 

Viðburðir í næsta nágrenni:

Húnabyggð
Miðvikudaginn 11. febrúar verður bláljósaakstur, Björguarfélagið Blanda, sjúkraflutningar HSN, Lögreglan á Norðurlandi Vestra og Slökkvilið Húnabyggðar taka þátt. Ekið er af stað frá húsnæði Björgunarfélagsins Blöndu kl. 17:00 í gegnum þéttbýlið. Frá 17:30 - 18:30 verða svo tæki viðbragðsaðila til sýnis við húsnæði björgunarfélagsins.

Húnaþing vestra
Miðvikudaginn 11. febrúar kl. 16:30 fara Brunavarnir Húnaþings Vestra, sjúkraflutningar HVE og Björgunarsveitin Húnar á Hvammstanga í bláljósaakstur um bæinn. Í kjölfarið verður opið hús á slökkvistöðinni og húsnæði björgunarsveitarinnar.

Skagafjörður
Miðvikudaginn 11. febrúar munu Brunavarnir Skagafjarðar, Björgunarsveitin Skagfirðingasveit og Lögreglan Norðurlandi Vestra heimsækja leikskóla á Sauðárkróki.

Fjallabyggð
Miðvikudaginn 11. febrúar verður opið hús hjá Björgunarsveitinni Tind á Ólafsfirði milli kl. 17:00 - 19:00. Slysavarnadeildin Hyrna mun bjóða upp á vöfflur og kaffi. Sjúkraflutningar HSN, Lögreglan Norðurlandi Eystra og Slökkvilið Fjallabyggðar verða á staðnum með tæki og tól sem hægt verður að skoða.

/Fréttatilkynning

 

Til baka

Fleiri fréttir

  • Svona reiknar Veðurstofan með að veðrið verði um hádegi í dag hér á Norðurlandi. Á myndinni neðst í fréttinni má sjá spána eins og hún lýtur út fyrir sunnudaginn næsta kl. 6 að morgni. SKJÁSKOT

    Spá hörkufrosti í Skagafirði um helgina

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 10.02.2026 kl. 09.19 oli@feykir.is
    Veðurstofan gerir ráð fyrir norðaustan 8-15 og mögulega slyddu eða éljum næsta sólarhringinn en þurrt í innsveitum. Hiti 0 til 3 stig. Dálítil él á annesjum og Ströndum á morgun og kólnar smám saman síðdegis. Feykir les þannig í spákortin að vindur geti náð sér á strik vestan fjallgarða en veður ætti að vera skaplegt víðast hvar annars staðar eins og í nágrenni Sauðárkróks. Á morgun dregur úr vindi og það kólnar talsvert þegar nálgast helgi og má sjá frosstölur allt að 20 gráðum hér norðanlands um helgina.
    Meira
  • Fjör í tröllagerð undir handleiðslu Gretu Clough. MYNDIR: KSE

    Tröll urðu til á bókasafninu á Króknum

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 10.02.2026 kl. 08.45 oli@feykir.is
    Það var mikill handagangur í öskjunni og bros á hverju andliti í tröllabrúðusmiðju í Héraðsbókasafni Skagfirðinga í Safnahúsinu á Sauðárkróki á laugardaginn. Leiðbeinandi var brúðuleikarinn Greta Clough frá Hvammstanga en hress hópur þátttakenda gerðu sínar eigin brúður undir hennar leiðsögn.
    Meira

  • Málþing um stöðu og framtíð smáframleiðenda

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 09.02.2026 kl. 15.17 oli@feykir.is
    Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra og Farskólinn - miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra standa fyrir málþingi um stöðu og framtíð smáframleiðenda laugardaginn 7. mars næstkomandi klukkan 10-15 í Miðgarði í Varmahlíð. Nánari dagskrá málþingsins verður auglýst síðar en líklegt má telja að til umræðu verði bæði áskoranir og tækifæri sem smáframleiðendur standa frammi fyrir á markaði.
    Meira
  • Tea Lundmark fékk eldskírn í dag. MYND AF NETINU

    Tea Lundmark semur við Tindastól – Skellur í Lengjubikarnum

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 08.02.2026 kl. 19.11 oli@feykir.is
    Stólastúlkur eru komnar með nýjan markvörð til að verja mark sitt í Lengjudeildinni í sumar en Tea Lundmark hefur skrifað undir samning við Tindastól. Hún hefur spilað í Svíþjóð allan sinn feril, er mætt til landsins og komin með leikheimild fyrir fyrsta leikinn í Lengjubikarnum.
    Meira
Yfirlit frétta