Íslenskur landbúnaður í Höllinni

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 08.10.2026 kl. 11.34 oli@feykir.is
Frá Landbúnaðarsýningu 2022. AÐSEND MYND
Frá Landbúnaðarsýningu 2022. AÐSEND MYND

Íslenskur landbúnaður verður í aðalhlutverki á samnefndri sýningu í Laugardalshöll helgina 9.-11. október næstkomandi. Það er fagsýningarfyrirtækið Ritsýn sem stendur að sýningunni og er þetta þriðja landbúnaðarsýning þess. Sýningarrými seldust upp fyrir nokkrum mánuðum en sýnendur eru hátt í 100 bæði innan og utan dyra í Laugardalnum.

Endurspeglar fjölbreytileika og grósku

Ólafur M. Jóhannesson, framkvæmdastjóri Ritsýnar, segir að það þurfi ekki að koma á óvart að drifkraftur landbúnaðarins endurspeglist í góðri þátttöku sýnenda. Áhugi almennings fyrir landbúnaði hafi komið skýrt fram í aðsókn að fyrri landbúnaðarsýningum og búast megi við því sama í ár.

„Íslenskur landbúnaður verður stöðugt fjölbreyttari og í raun sífellt mikilvægari fyrir íslenskt samfélag. Gestir munu fá að kynnast þessum mikla fjölbreytileika og grósku í fjölmörgum sýningarbásum í Laugardalshöll. Þar má nefna matvælafyrirtæki sem kynna hinar hreinu afurðir okkar góða lands, hvers kyns þjónustu við landbúnaðinn og spennandi tæki sem verða sýnis bæði á inni- og útisvæðum. Svo fátt eitt sé nefnt. Það er af svo mörgu að taka að bara best fyrir gesti að spígspora um sýningarsvæðin og njóta þess er fyrir augu ber,“ segir Ólafur.

Þrír sýningardagar og búist við metaðsókn

Sýningin Íslenskur landbúnaður 2026 er haldin í samstarfi við Bændasamtök Íslands. Hún var síðast haustið 2022 og komu þá tugþúsundir gesta á sýninguna.

Sýningin opnar í ár föstudaginn 9. október kl 14.00 og verður opin þann dag til kl. 19. Sýningin verður opin kl. 10-18 laugardaginn 10. október og kl. 10-17. sunnudaginn 11 október.  /fréttatilkynning

https://landbunadarsyningin.is/

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