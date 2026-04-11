Íþróttaaðstaða í fremstu röð | Guðlaugur Skúlason skrifar
Það er fátt sem sameinar samfélag eins og íþróttir. Hvort sem það eru krakkarnir okkar eða íþróttafólk á hæsta getustigi, þá fyllumst við stolti og gleði þegar við mætum á íþróttaviðburði og tökum þátt í rússíbanareið íþróttafólksins okkar í gegnum súrt og sætt.
Við Skagfirðingar erum svo lánsöm að búa við fjölbreytt framboð íþrótta. Boltagreinar eru þjálfaðar víðsvegar um fjörðinn auk þess sem Skagfirðingar gefa ekkert eftir í einstaklings greinum. Við eigum fjölda framúrskarandi iðkenda, þar á meðal Íslandsmeistara og landsliðsfólk í mörgum íþróttagreinum. Slíkt gerist ekki að sjálfu sér. Á bak við hvern einasta iðkanda standa liðsfélagar, foreldrar, þjálfarar og sjálfboðaliðar sem leggja sitt af mörkum í ár og áratugi til að uppskeran verði jafn rík og raun ber vitni. Þó fólkið sé það mikilvægasta þá gerir góð aðstaða gott starf enn betra.
Íþróttaaðstaðan í Skagafirði er farin að dragast aftur úr í samanburði við önnur sveitarfélög. Ólíkar áskoranir blasa við eftir staðsetningu en raunin er sú að þörf er á betri aðstöðu fyrir alla sem leggja sitt af mörkum til íþrótta samfélagsins í Skagafirði.
Á Hofsósi hefur aðstaðan ekki verið viðunandi og lengi staðið til að bæta úr skák. Nú sjáum við loksins fyrir endann á því eftir tafir vegna framkvæmda við Grunnskólann austan Vatna en nú hefur byggingarnefnd skólans samþykkt að klára hönnun og fara í útboð á íþróttahúsi.
Vonast ég til að skipulag, hönnun og útboð á íþróttahúsinu klárist haust 2026, stefnum síðan á verklok 2028.
Í Varmahlíð er glæsileg íþróttamiðstöð sem er búin öllum helsta búnaði. Þó er komið að viðhaldi og lagfæringum á umgjörð innanhúss en meðal annars þarf að bæta hljóðvist í húsinu til að aðstæður séu viðunandi. Jafnframt teljum við Sjálfstæðismenn að tími sé kominn til þess að setja upp annan heitan pott við sundlaugina í Varmahlíð og þar með bæta aðstöðu fyrir heimafólk og aðra sem nýta sér laugina.
Á Sauðárkróki er íþróttahúsið fullnýtt og aðstaðan löngu sprungin. Afleiðingin er sú að börn og ungmenni í Skagafirði hafa ekki sömu tækifæri til æfinga og jafnaldrar þeirra annars staðar á landinu. Það er ekki ásættanlegt.
Sláum margar flugur í einu höggi
Um nokkurt skeið höfum við Sjálfstæðismenn rætt okkar á milli að stærsta verkefni næsta kjörtímabils sé að hefja undirbúning að uppbyggingu framúrskarandi aðstöðu. Fyrsta skrefið er heildstætt mat á þörfum hverrar íþróttagreinar, svo húsnæðið verði rétt hannað frá upphafi og nýtist sem best. Það er ekki síður mikilvægt við svo stóra framkvæmd að hugsa út fyrir kassann. Með fjölnota íþróttahúsi væri hægt að tvinna aðra starfsemi undir sama þak þar sem þörfin er ekki síður brýn. Aðstaða fyrir Tónlistarskóla Skagafjarðar, rými fyrir ungmenni milli skóla og tómstunda, nýir klefar fyrir meistaraflokkana og langþráð aðstaða fyrir þjálfara og sjálfboðaliða sem margir hverjir sinna vinnu sinni við eldhúsborðið heima. Það er okkur mjög mikilvægt að börn og unglingar geti gengið á æfingar og í tómstundir beint frá grunnskólanum, án þess að fara yfir götu. Þetta er sérstaða íþróttasvæðisins á Sauðárkróki og henni má ekki fórna.
Þessar hugmyndir eru ekki gripnar úr lausu lofti. Við höfum átt í samtölum við nokkrar greinar innan hreyfingarinnar. Á lista okkar Sjálfstæðismanna er mikil íþrótta tenging þar sem má finna núverandi og fyrrum iðkendur, sjálfboðaliða og þjálfara. Samtölin lofa góðu og nauðsynlegt er að fjölga þeim samtölum á næstu misserum.
Höldum í sérstöðuna
Hér fyrir neðan birtum við tillögur með leyfi öflugra aðila sem þegar hafa lagt vinnu í að máta fjölnota íþróttahús inn á núverandi svæði. Þannig sést að vel er hægt að byggja á núverandi íþróttasvæði á Sauðárkróki. Með því að efla aðstöðuna á núverandi svæði þá höldum við í sérstöðuna..
Með áframhaldandi samtali og útsjónarsemi við undirbúning er hægt sé að finna lausnir sem nýtast breiðum hópi íbúa. Með heildstæðri nálgun getum við styrkt samfélagið í heild, fremur en að leysa einstaka þætti í sitthvoru lagi.
Við erum bjartsýn og spennt fyrir komandi árum og vonumst til þess að íbúar treysti okkur til þess að leiða þetta verkefni í samstarfi við sjálfboðaliða, iðkendur, þjálfara, kennara, foreldra og alla aðra sem gera samfélagið okkar að því sem það er í dag. Við eigum alltaf að vera í fremstu röð.
Efri tvær myndirnar: Framfarasinnar ásamt Bjarna Reykjalín
Neðri tvær myndirnar: Thelma Knúts/UMSS
Guðlaugur Skúlason
skipar 3. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Skagafirði