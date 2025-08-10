Ivan Gavrilovic til liðs við Stólana

feykir.is Skagafjörður 10.08.2025 kl. 10.49 oli@feykir.is
Ivan til liðs við Stólana og ekki fyrsti Svaninn sem spilar með liðinu. MYND: DAVÍÐ MÁR
Ivan til liðs við Stólana og ekki fyrsti Svaninn sem spilar með liðinu. MYND: DAVÍÐ MÁR

Körfuknattleiksdeild Tindastóls hefur samið við hinn serbneska Ivan Gavrilovic um að leika með karlaliðinu á komandi tímabili. Kappinn er um 2,05 metrar frá toppi til táar, fæddur 6. mars 1996, og spilaði síðast með Arka Gdynia í Póllandi. Hann hefur komið víða við á ferlinum og auk Póllands þá hefur hann stigið dansinn í Austurríki, Búlgaríu, Litháen, Norður Makedóníu, Serbíu og Slóveníu.

„Ivan kemur til okkar í lok mánaðar og það er tilhlökkun að fá hann í Skagafjörðinn. Hann getur leikið bæði stöðu kraftframerja sem og miðherja, en það var eitthvað sem okkur fannst mjög mikilvægt í leit okkar að þessum síðasta erlenda leikmanni í liðið. Hann hefur fína reynslu úr góðum deildum í Evrópu sem og að hafa leikið í Evrópukeppni.” segir Arnar Guðjónsson þjálfari Stólanna.

Fram kemur í fréttatilkynningu kkd. Tindastóls að Ivan segist hafa valið að ganga til liðs við Tindastól vegna metnaðarfulls starfs, góðrar umgjarðar og sögu liðsins. „Ég vil hjálpa liðinu að verða enn betra. Ég veit að áhorfendurnir elska körfubolta og ég hef séð myndir af fullum íþróttahúsum, ég elska það. Sauðárkrókur lítur út fyrir að vera fallegur bær og ég hlakka til að koma.”

Það stefnir í spennandi körfuboltavetur og á pappírnum er lið Tindastóls ansi sterkt.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Svipmyndir frá Króksmótið 2025. MYNDIR: DAVÍÐ MÁR FYRIR SPORTHERO

    480 leikir spilaðir á Króksmótinu

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 09.08.2025 kl. 23.28 oli@feykir.is
    Króksmótið í knattspyrnu fer fram nú um helgina á Sauðárkróksvelli en það er fyrir drengi í 6. og 7. flokki. Að þessu sinni taka 96 lið frá tuttugu íþróttafélögum þátt í mótinu og því hátt í 600 sparktæknar sem þeysa um græna grundu í leit að mörkum og sigrum, gleði og góðum tíma.
    Meira

  • Ólafsvíkingar kvittuðu fyrir sig á Blönduósi

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 09.08.2025 kl. 21.43 oli@feykir.is
    Lið Kormáks/Hvatar spilaði í dag við Víking Ólafsvík og fór leikurinn fram á Blönduósi. Húnvetningar höfðu fyrir leik unnið síðustu fjóra leiki sína í 2. deildinni og með sigri í dag hefði lið þeirra verið komið í bullandi baráttu um sæti í Lengjudeildinni, hvorki meira né minna. Ólafsvíkingar voru sæti neðar en K/H fyrir leik en þeir gerðu sér lítið fyrir og lögðu gestgjafa sína í gras. Lokatölur 0-2.
    Meira
  • Þátttakendur í Molduxi Trail klárir í slaginn við rásmarkið. MYND AF FACEBOOK

    Molduxi Trail hlaupið heppnaðist vel þrátt fyrir hryssing

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Mannlíf, Lokað efni 09.08.2025 kl. 16.03 oli@feykir.is
    Molduxi Trail víðavangshlaupið var haldið í fyrsta skipti í gær. Hlaupið var úr Litla-skógi á Sauðárkróki og áleiðis upp í Molduxa en hægt var að velja um að hlaupa 20 kílómetra eða tólf. Veðrið lék ekki beinlínis við þátttakendur en það voru heldur minni hlýindi í gær en sumarið hefur að meðaltali boðið upp á og að auki var væta og þoka sem huldi Molduxann.
    Meira
  • Týr SK33 siglir inn Skagafjörðinn. Á myndinni að neðan má sjá Víking nýsjveraðan við bryggju á Skagaströnd. AÐSENDAR MYNDIE

    Ferðin sem aldrei var farin | Gunnar Ágústsson skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 09.08.2025 kl. 15.04 oli@feykir.is
    Fyrir um ári síðan birti Feykir frásögn Gunnars Ágústssonar vélstjóra á ferð nokkurra Skagfirðinga út í Drangey í eggjatöku. Þegar sú grein var í vinnslu sagði hann starfsmönnum Feykis aðra sögu af ferð út í Málmey í Skagafirði snemma á áttunda áratugnum og var hann umsvifalaust hvattur til að setja hana á blað. Fylgir hún hér á eftir.
    Meira
Yfirlit frétta