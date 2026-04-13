Kirkjukvöldið góða er í kvöld
Hið hefðbundna og sígilda Kirkjukvöld Kirkjukórs Sauðárkróks verður í Sauðárkrókskirkju í kvöld, mánudaginn 13. apríl, og hefst kl. 20:00. Ekki er annað að sjá en að dagskrá kórsins sé létt og leikandi en perlur á borð við Á vegamótum, Gamla gatan mín, Hudson Bay og Sveitin milli sanda munu fá að hljóma í kirkjunni fallegu. Ræðumaður kvöldsins er Eiríkur Rögnvaldsson frá Djúpadal.
Það er Helga Rós Indriðadóttir sem stjórnar kórnum að þessu sinni en undirleik annast Rögnvaldur S. Valbergsson. Einsöngvar er Helga Rós Indriðadóttir.