Kjöt og Mjólkurdagar í Skafó

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 08.10.2026 kl. 12.40 hinrik@feykir.is
Góð tilboð í Skafó. Mynd: Af netinu.
Góð tilboð í Skafó. Mynd: Af netinu.

Í dag, fimmtudag og á morgun, föstudag, eru Kjöt og Mjólkurdagar í Skagfirðingabúð. Mikið framboð er á kjöt og mjólkurvörum á tilboðsverði. Nú er um að gera að bæta á frystikisturnar fyrir veturinn.

Til fróðleiks má segja frá því að Skagfirðingabúð var opnuð 19. júlí 1983 og var Pétur Pétursson frá Álftagerði yfirsmiður byggingarinnar. Síðan þá hefur búðin þjónað Skagfirðingum og öðrum vel. En sem sagt. Það er rakið að líta við í Skafó og gera góð kaup í kjöti og mjólk. /hmj

Til baka

Fleiri fréttir

  • Frá Landbúnaðarsýningu 2022. AÐSEND MYND

    Íslenskur landbúnaður í Höllinni

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 08.10.2026 kl. 11.34 oli@feykir.is
    Íslenskur landbúnaður verður í aðalhlutverki á samnefndri sýningu í Laugardalshöll helgina 9.-11. október næstkomandi. Það er fagsýningarfyrirtækið Ritsýn sem stendur að sýningunni og er þetta þriðja landbúnaðarsýning þess. Sýningarrými seldust upp fyrir nokkrum mánuðum en sýnendur eru hátt í 100 bæði innan og utan dyra í Laugardalnum.
    Meira

  • Nýliðar Fjölnis lítil hindrun fyrir Stólastúlkur

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 08.10.2026 kl. 09.23 oli@feykir.is
    Önnur umferð í Bónus deild kvenna í körfuknattleik kláraðist í gærkvöldi. Þá sótti lið Tindastóls nýliða Fjölnis heim í Dalhús þeirra gulu í Grafarvoginum. Heimastúlkur fengu skell í fyrstu umferð þegar þær mættu Haukum og Stólastúlkur, sem höfðu borið sigurorð af liði Keflavíkur í fyrsta leik, gáfu ekki þumlung eftir í leiknum í gær og unnu afar þægilegan sigur, 67-101.
    Meira
  • Ólafur fyrir utan leikhúsið. Mynd: Aðsend.

    Ólafur Jens leikstýrir Bláa hnettinum

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Lokað efni 08.10.2026 kl. 08.30 hinrik@feykir.is
    Ólafur Jens Sigurðsson heitir maður sem kominn er til Sauðárkróks og leikstýrir Bláa hnettinum hjá leikfélagi Sauðárkróks. Frumsýning verður 16. október. Feykir hafði samband við Ólaf og spurði fyrst.
    Meira
  • Hauststemning á Hólum. MYND: ÓAB

    Útskrift frá Hólum á föstudag

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 08.10.2026 kl. 08.02 oli@feykir.is
    Á morgun, föstudaginn 9. október kl. 14, fer fram útskrift frá Ferðamáladeild og Fiskeldis- og fiskalíffræðideild Háskóla Íslands á Hólum. Á heimasíðu skólans segir að við athöfnina muni nemendur taka við prófskírteinum sínum að loknu námi og marka þannig mikilvægan áfanga á námsferli sínum. Útskriftin er jafnframt tækifæri til að fagna árangri nemenda og þeirri þekkingu og reynslu sem þau hafa aflað sér á meðan á námi stóð.
    Meira
Yfirlit frétta