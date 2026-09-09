KK, Mugison og Jón Jónsson jólast í Blönduóskirkju

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 09.09.2026 kl. 09.00 oli@feykir.is
Það verður efalaust góð stemning í Blönduóskirkju þegar þessir félagar mæta með gítarana sína. Þessi mynd er reyndar ekki tekin í Blönduóskirkju. MYND AF NETINU
Það verður efalaust góð stemning í Blönduóskirkju þegar þessir félagar mæta með gítarana sína. Þessi mynd er reyndar ekki tekin í Blönduóskirkju. MYND AF NETINU

Ótrúlegt en alveg hreinasatt þá styttist í jólin. Þá sptetta á lappir prúðbúnir tónlistarmenn og skella í ómissandi jólatónleika. Þar sem september er kominn nokkuð áleiðis þá er farið að auglýsa jólatónleika og þannig hyggjast snillingarnir KK, Mugison og Jón Jónsson mæta með jólaandann í Blönduóskirkju þann 20. desember.

Hægt er að nálgast miða á Tix.is og þar segir í kynningu að þeir muni bjóða upp á einstaka tónleika sem hafa á undanförnum árum orðið að föstum lið hjá fjölmörgum á aðventunni.

„Í ár fjölgar tónleikunum töluvert og komið verður við í 10 kirkjum víðsvegar um landið. Á þessum tónleikum geta gestir átt von á blöndu af hlátri, hlýju, magnaðri tónlist og ógleymanlegri upplifun sem gera aðventuna enn betri. Venju samkvæmt verður með í för hinn hæfileikaríki Þorleifur Gaukur.

Tónleikarnir hafa alla tíð verið uppseldir og notið mikilla vinsælda, enda fátítt að þessir listamenn stígi saman á svið. Það gæti því verið skynsamlegt að tryggja sér miða sem fyrst en forsala miða er þegar hafin.

 

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