Kynningarfundur á Norðurlandi vestra fyrir íslenskar útflutningsgreinar

Á síðasta ári var samþykkt á fundi útflutnings- og markaðsráðs endurskoðuð langtímastefna fyrir íslenskan útflutning. Íslandsstofa leiddi vinnu við gerð stefnunnar, sem er samstarfsverkefni stjórnvalda og atvinnulífs. Markmið hennar er að stuðla að auknum útflutningstekjum og sjálfbærum hagvexti á Íslandi.

Í febrúar og mars 2026 leggja fulltrúar Íslandsstofu land undir fót, með Pétur Þ. Óskarsson framkvæmdastjóra Íslandsstofu í fararbroddi, og fara hring um landið til að kynna endurskoðaða stefnu.

Þriðja stopp ferðalagsins er Sauðárkrókur þar sem boðið verður til kynningarfundar í samstarfi við Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Fundurinn fer fram á veitingastaðnum Sauðá á Sauðárkróki þann 16. febrúar kl. 11.30-13:30. Boðið verður upp á súpu að hætti heimamanna og kaffi.

Á fundinum verður farið yfir helstu útflutningstækifærin fram á veginn og greint frá þeirri þjónustu og aðgerðum sem Íslandsstofa skipuleggur til stuðnings útflutningsfyrirtækjum. Þá mun Karl Guðmundsson, verkefnastjóri stórfjárfestinga í forsætisráðuneytinu, kynna samstarf ráðuneytisins og Íslandsstofu um stórfjárfestingar og fjalla um atvinnustefnu stjórnvalda.

Fundurinn er einkum gagnlegur fyrirtækjum sem starfa við eða hyggja á útflutning, sem og öðrum hagaðilum íslensks útflutnings. Nauðsynlegt er að skrá sig á fundinn, þetta kemur fram á vef SSNV og Íslandsstofu. 

Nánari upplýsingar veitir Brynhildur Georgsdóttir, brynhildur@islandsstofa.is

